La concorrenza non c’è più: le auto più vendute a Mosca sono russe

AvtoVaz, la più grande casa automobilistica russa, a luglio ha riguadagnato il posto nelle vendite nell’area di Mosca: non succedeva da oltre un decennio secondo il ricercatore di mercato Autostat. Non è certo merito della qualità produttiva, né delle linee accattivanti dei modelli e nemmeno dei prezzi invitanti: molto semplicemente, sul mercato automobilistico non c’è più concorrenza, dopo che le case rivali occidentali e asiatiche hanno sospeso le operazioni a seguito dell’invasione dell’Ucraina. E chi non ha detto addio alla Russia ha dovuto fare i conti con carenze di forniture, a causa delle sanzioni occidentali.

AvtoVaz, il marchio russo prima di quelli coreani e cinesi

Autostat ha reso noto che, a luglio, i residenti di Mosca hanno acquistato 684 veicoli AvtoVaz, marchio che nell’Europa Occidentale prende il nome di Lada: abbastanza per rivendicare il primo posto, per la prima volta dal 2009. Dietro al brand russo, le sudcoreane Kia e Hyundai, poi le cinesi Geely e Chery. Complessivamente, nel mese di luglio 2022 nell’area di Mosca sono state vendute 5.078 auto, con un calo del 74 per cento rispetto allo stesso mese del 2021.

Settore automotive in crisi in Russia, Putin corre ai ripari

Tra gennaio e luglio, AvtoVaz ha venduto in tutta la Federazione Russa 85 mila vetture, con un calo del 63 per cento rispetto ai primi sette mesi del 2021. Al culmine del grande esodo delle aziende occidentali causato dallo scoppio della guerra in Ucraina, in primavera AvtoVaz ha perso il partner francese Renault: l’azienda è posseduta al 67 per cento da una joint-venture Renault-Nissan-Mitsubishi e per il rimanente 33 per cento dalla società russa Rostec. In generale, l’automotive è tra i settori che più hanno risentito delle sanzioni occidentali: il presidente Vladimir Putin ha recentemente ordinato una nuova strategia per ridurre la «dipendenza dell’industria automobilistica nazionale dalla tecnologia straniera» e garantire la «competitività globale».