Modena, auto a fuoco dopo uno scontro frontale: due morti

Due morti e un ferito è il bilancio del terribile incidente avvenuto nelle prime ore di oggi, martedì 13 giugno. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale tra i comuni di Castelfranco Emilia e Savignano sul Panaro, in provincia di Modena.

Incidente in provincia di Modena: auto a fuoco e due morti

Il sinistro è avvenuto tra Via Magazzeno e Via Muzza Spadetta e, stando alle prime ricostruzioni, un’auto avrebbe preso fuoco e i due occupanti all’interno sarebbero morti tra le fiamme. Un ragazzo di 27 anni, che era a bordo dell’altra auto che si è ribaltata, è stato portato all’Ospedale Maggiore di Bologna con l’elicottero del 118. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Da una prima ricostruzione pare che le due vetture, che viaggiavano in senso opposto, si siano scontrate frontalmente. Una delle due, dopo il violento impatto, ha preso fuoco non lasciando scampo ai suoi occupanti. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari non hanno infatti potuto far altro che confermare il loro decesso. Poco ancora si sa sull’identità delle due vittime, se non che erano un uomo e una donna. La strada Pedemontana è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi del sinistro a cura della Polizia Locale e il traffico è stato deviato lungo la viabilità secondaria.