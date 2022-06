Auto sulla folla a Berlino: cosa sappiamo

Un’auto è piombata sulla folla a Charlottensburg, quartiere occidentale di Berlino: secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco nella capitale tedesca e riprese dai media locali, una persona è morta e otto sono rimaste ferite.

Auto sulla folla a Berlino, dove è avvenuto l’incidente

L’incidente è avvenuto vicino al famoso viale dello shopping Kurfuerstendamm, nella parte occidentale della capitale tedesca, all’altezza della Gedächtniskirche, chiesa nel quartiere di Charlottenburg gravemente danneggiata in un bombardamento nel 1943: l’auto ha investito un gruppo di persone all’altezza del civico 16 di Tauentzienstraße, all’angolo con Marburger Straße, finendo poi la sua corsa all’interno di una profumeria, dopo averne distrutto la vetrata.

Auto sulla folla a Berlino, il conducente fermato e consegnato alla polizia

Come riferito dalla Bild, a piombare sulla folla è stata un’utilitaria, per la precisione una Renault Clio. Secondo alcuni testimoni oculari, l’automobilista inizialmente è scappato, poi è stato fermato da alcune persone presenti sul posto e consegnato agli agenti accorsi sul posto. L’uomo è stato arrestato dalla polizia tedesca, che non ha voluto riferire la nazionalità né i dettagli dell’accaduto, specificando che «non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un’azione intenzionale». Al momento l’unica informazione divulgata sul conducente è il sesso maschile.

Auto sulla folla a Berlino, è successo vicino al luogo della strage al mercatino di Natale

L’incidente è avvenuto vicino alla scena dell’attentato del 19 dicembre 2016: in quell’occasione un autoarticolato con targa polacca, proveniente dall’Italia e guidato da Anis Amri, investì la folla presente al mercatino di Natale di Breitscheidplatz, provocando 12 morti e 56 feriti. L’attentatore, fuggito dopo la strage, fu poi ucciso quattro giorni dopo in Italia, a Sesto San Giovanni, durante un controllo di polizia all’esterno della locale stazione ferroviaria.