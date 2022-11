Auto, arriva l’Euro 7: l’Ue lancia i nuovi standard sulle emissioni

L’Unione Europea ha lanciato il nuovo standard Euro 7, che alza ulteriormente il livello sui controlli per le emissioni delle automobili. A essere penalizzati dalla nuova norma sono soprattutto i veicoli con motore diesel, oltre ai mezzi pesanti. All’interno della regola, però, si fa ancora più attenzione al particolato proveniente dai freni e alle batterie, anche con le automobili a propulsione elettrica. E così il mercato potrebbe oscillare nuovamente, facendo aumentare i prezzi in media dai 90 ai 150 euro. Il commissario sul mercato unico, Thierry Breton, l’ha definita una proposta «equilibrata e necessaria per proteggere il clima garantendo che fino al 2035 le auto in circolazione siano più pulite». Partirà dall’1 luglio 2025, mentre per i mezzi pesanti da due anni dopo, nel 2027.

Euro 7, riduzione del 35 per cento rispetto all’Euro 6

La Commissione ha calcolato che l’Euro 7, in chiave emissioni, comporterà notevoli vantaggi fino al 2035, in attesa del blocco totale di auto a benzina e diesel. Si parla, secondo i calcoli, di una riduzione del 35 per cento di emissioni di ossidi di azoto rispetto all’Euro 6 e del 56 per cento rispetto a Euro VI, il valore a cui si devono attenere ad oggi autobus e camion. Inoltre saranno ridotte le particelle fuoriuscite dal tubo di scappamento, del 13 per cento dalle auto e dai furgoni e addirittura del 39 da autobus e camion. Dai freni, invece, saranno il 27 per cento in meno. I controlli saranno effettuati con cadenza decennale per i mezzi leggeri, e varranno fino a 200mila chilometri percorsi.

Breton: «Molti Continenti guardano ai nostri standard»

Soddisfatto il commissario al mercato unico e al commercio, Thierry Breton. Per lui questa «è una riforma che si concentra sul futuro perché è aperta ai cambiamenti tecnologici, come sappiamo, e come ho detto prima, ci stiamo concentrando sui freni e sui pneumatici che diventeranno alcune delle principali forme o fonti di inquinamento atmosferico. Questi veicoli saranno più puliti e questo è importante per noi. Molti altri Paesi e Continenti sono molto interessati a sapere cosa stiamo facendo. L’Australia, il Brasile, ad esempio, come sappiamo, molti Continenti guardano a ciò che facciamo e finiscono per applicare i nostri standard».

L’attacco di Acea: «Progetto costoso»

L’associazione dei costruttori europei, l’Acea, critica la scelta dell’Ue perché pensa che possa «frenare la transizione a emissioni zero». Come scrive Repubblica, per l’Acea «il pacchetto legislativo probabilmente non sarà pronto prima della metà del 2024, soprattutto considerando il lungo elenco di test aggiuntivi che copre. Le date di attuazione proposte – luglio 2025 per auto e furgoni e luglio 2027 per veicoli pesanti – non sono realistiche, dato l’enorme numero di modelli e varianti di veicoli che devono essere sviluppati, ingegnerizzati, testati e omologati prima di allora. Euro 7/VII rischia quindi di essere molto complesso e costoso».