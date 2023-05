Auto elettriche, la Svezia sta costruendo la prima autostrada che può ricaricarle

La Svezia è attualmente al lavoro sulla costruzione della prima autostrada che permetterà alle auto elettriche di ricaricarsi: ecco come funziona il progetto e tutti i dettagli del caso.

La prima autostrada in grado di ricaricare auto elettriche in costruzione in Svezia

Il Paese scandinavo è impegnato in questi ultimi mesi nella realizzazione di un progetto piuttosto complesso e ambizioso che potrebbe rappresentare una vera e propria manna dal cielo per tutti i conducenti di veicoli elettrici (come ad esempio le auto Tesla). La sperimentazione è ufficialmente partita con la costruzione della E30, ma in realtà l’obiettivo finale è arrivare a circa 3 mila chilometri di strade simili entro il 2045 sul territorio del Paese scandinavo.

Nel concreto, si sta parlando parlando di una particolare autostrada che è costantemente elettrificata: non era mai successo al mondo che venisse intrapresa la costruzione di una simile opera pubblica. In queste condizioni, dunque, un veicolo elettrico non dovrebbe essere costretto a frequenti soste alle stazioni di servizio. Il principio è che, per l’appunto, l’auto si ricarichi semplicemente con il contatto con la carreggiata.

In un’intervista a Euronews, il direttore dello sviluppo strategico di Trafikverket (l’azienda dei trasporti svedese) Ian Pettersson ha affermato: «Crediamo che la soluzione dell’elettrificazione sia la via da seguire per decarbonizzare il settore dei trasporti e stiamo lavorando a una serie di soluzioni»

Come funzionerà

Il progetto, in fase di appalto, sarà realizzato entro il 2025. Sono tre i sistemi di ricarica possibili, ovvero quello a catenaria, quello induttivo e quello conduttivo. Il primo funziona solo ed esclusivamente sui mezzi pesanti. Il secondo permette di ricaricare tutti i veicoli dotati di un particolare tipo di pad o di targa specifica sulla macchina, con una ricarica che avviene in modalità wireless. La ricarica induttiva, infine, usa strumenti particolari sepolti sotto la strada capaci di inviare elettricità ad una bobina installata nel mezzo elettrico. La Svezia ha già iniziato a sperimentare tecnologie simili nel 2020, nella piccola città insulare di Visby: qui l’amministrazione locale ha installato una speciale strada elettrica wireless per autobus e altri mezzi pesanti.