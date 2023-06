Auto in contromano in A15 si schianta con un’altra vettura: 4 feriti

Un’auto in A15 nella notte tra martedì e mercoledì stava per creare un disastro, infatti ha percorso diversi metri in contromano, schiantandosi poi contro un altro veicolo. Solo una sterzata all’ultimo istante ha evitato quella che poteva diventare una catastrofe.

La dinamica dell’incidente in A15 per l’auto in contromano

Sull’autostrada A15 La Spezia-Parma alcune auto si sono ritrovate davanti un’auto che procedeva a tutta velocità contromano lungo lo stesso tratto, al confine tra Liguria e Toscana, e l’impatto è stato inevitabile. Il terribile incidente stradale ha riportato tre feriti, ovvero tre componenti di una famiglia di Reggio Emilia, padre, madre e figlia. Lo scontro è stato causato da un automobilista che, per cause ancora sconosciute, ha preso contromano l’autostrada in direzione di La Spezia e ha percorso la carreggiata controsenso per oltre un chilometro. Lo scontro poteva trasformarsi in una tragedia ma una sterzata all’ultimo momento del papà della famiglia di Reggio Emilia, unita al traffico scarso dell’ora notturna, ha evitato conseguenze peggiori. Il padre al volante ha detto di aver visto i fari da lontano e di aver cercato di evitare il più possibile lo scontro con il mezzo. La manovra ha trasformato l’impatto tra le due vetture in un scontro laterale e non frontale. Questa mossa a sangue freddo ha evitato vittime, anche se tutti i coinvolti sono rimasti feriti, nessuno di loro ha riportato lesioni gravi.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini

Sul luogo sono arrivati subito i soccorsi dal personale del 118 e dai vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti sul posto per chiudere l’area e permettere le operazioni di soccorso in sicurezza. Tutte le persone coinvolte sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia e ricoverate in codice verde. Sull’incidente indaga ora la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per determinare lo stato psicofisico dei coinvolti.