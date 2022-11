Auto sui bambini dell’asilo a L’Aquila, la perizia: «Recinzione non a norma»

È stata depositata la perizia degli investigatori sulla tragedia dell’asilo «Primo Maggio» a L’Aquila, quando un auto si scagliò contro i bambini presenti a scuola. Il risultato della perizia è chiaro: «Negligenza da parte della proprietaria della vettura e recinzione non idonea per garantire l’incolumità dei bimbi».

La perizia in merito all’incidente dell’auto sui bambini dell’asilo a L’Aquila

La perizia degli esperti sulla recinzione dell’asilo Primo Maggio in località L’Aquila è stata depositata e ha cercato di fare chiarezza sull’auto che si schiantò nel luogo dove erano i bambini, provocando la morte del piccolo Tommaso D’Agostino. Secondo gli investigatori, la tragedia si poteva evitare. Infatti, il cancello superato dall’auto lo scorso 18 maggio, non era abbastanza sicuro per garantire l’incolumità dei piccoli alunni.

Inoltre, il rapporto ufficiale ha evidenziato la negligenza da parte della mamma 38enne che ha lasciato in auto il figlio 12enne senza inserire il freno a mano elettronico. Secondo gli esperti però la morte del bimbo di 4 anni sarebbe avvenuta principalmente per la poca sicurezza dei luoghi scolastici, nello specifico dell’area adibita a parcheggio e della chiusura del cancello principale della scuola. La notizia è stata riportata anche dai quotidiani «Il Centro» e «Il Messaggero».

La dinamica dell’incidente

Lo scorso 18 maggio, una donna di 38 anni ha lasciato la propria auto incustodita e parcheggiata poco lontano dall’ingresso dell’asilo Primo Maggio. A bordo della vettura è rimasto il figlio di 12 anni, seduto sul sedile del passeggero. La donna non avrebbe inserito il freno per una dimenticanza. In pochi minuti, l’automobile ha iniziato a camminare prendendo velocità, schiantandosi contro il cancello della struttura e investendo sei bambini che si trovavano in cortile per la ricreazione.

L’auto ha preso in pieno il piccolo Tommaso D’Agostino, bimbo di soli 4 anni. Il minore è deceduto sul colpo e sono stati inutili i diversi tentativi di rianimarlo da parte delle insegnanti e dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.