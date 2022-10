Autista ha un infarto mentre accompagna una scolaresca: morto a 63 anni

Aveva accompagnato un gruppo di studenti a Padova il 63enne che è stato colpito da un infarto lo scorso 17 ottobre. Giunto in via Merlin, però, l’uomo si è trovato costretto ad accostare per via di un malore. L’autista lavorava nei pullman Granturismo ed era di Quarto d’Altino, in provincia di Venezia. È stato lui stesso ad allertare i soccorsi perché non stava bene.

L’autista colto da un infarto

«Si è fermato per prendere una boccata d’aria, la gita si era conclusa e Oscar aveva riaccompagnato a scuola i ragazzi. Si trovava nel piazzale esterno dell’istituto. Si è accasciato al suolo, morto. Ha avuto un infarto. Una vera tragedia» ha spiegato un collega. Il personale sanitario è intervenuto immediatamente, ma poco dopo l’intervento l’uomo è spirato tra le braccia dei soccorritori. «Era un gran lavoratore, non diceva mai di no. Potevi sempre contare su di lui. Era una persona riservata e al contempo buona, non potevi litigarci» continua il collega.

Il collega lo ricorda con affetto e con la sua sigaretta elettronica. La salma è già a disposizione delle esequie ed è stata quindi riconsegnata ai familiari. Il funerale è fissato per il prossimo 22 ottobre. La celebrazione si svolgerà nella chiesa di Quarto d’Altino, nel Veneziano, dove il 63enne viveva.

Il ricordo di chi lo conosceva

«Da anni lavorava con noi ed era un uomo conosciuto in tutto l’ambiente per la lunga esperienza come autista. Lo avevamo soprannominato ‘pipa de fero’, perché aveva sempre tra le mani una grossa sigaretta elettronica, molto grande e pesante. È una perdita improvvisa che ci lascia sgomenti e che ha destabilizzato tutta quanta l’azienda. A nome di tutti noi famiglia Baldoin e di tutti i colleghi, le più sentite condoglianze alla famiglia». Così parlano di lui i titolari dell’azienda con cui lavorava.

L’uomo dava anche una mano nei traslochi con un furgoncino.