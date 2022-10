Roma, autista guarda un video mentre guida: stipendio e servizio sospesi

Alla guida della vettura 2236, con partenza Saxa Rubra, con un piccolo schermo nascosto sotto dei fogli per guardare un film: così è stato sorpreso un autista dell’Atac di Roma. L’uomo viaggiava questa mattina, alle ore 06:12. Peccato che a immortalarlo con foto e video ci fosse un utente del mezzo, che ha postato il tutto su Twitter, ottenendo centinaia di retweet e anche l’intervento dell’azienda romana dei trasporti locali

Autista guarda video alla guida: utente posta tutto sui social

Nelle immagini, l’autista guarda video alla guida. La reazione dell’azienda è immediata: stipendio e servizio sospesi. Stando alle riprese video e foto, l’uomo si stava distraendo alla guida con un film mentre a bordo delle persone. «Siamo intervenuti e come in altri casi in passato, abbiamo applicato con severità quanto previsto dalle norme. Far cessare questi comportamenti è il primo obiettivo che ci poniamo per ripristinare il corretto valore al servizio che rendiamo. Si tratta di pochi casi che danneggiano tutta la categoria. La maggior parte degli 11 mila dipendenti di Atac interpreta correttamente il proprio ruolo» spiegano da Atac.

Non è la prima volta che lo stesso utente scopre dei disservizi. Infatti, tempo fa aveva segnalato più volte autisti intenti a parlare allo smartphone mentre avevano persone a bordo. Non è nemmeno la prima volta che la società romana deve affrontare problemi di questo genere.

Autista guarda video al volante, stipendio e servizio sospesi

Stipendio e servizio sospesi per l’autista di questo caso, ma anche per gli altri. È successo anche a una dipendente intenta a usare TikTok alla guida. Non è valso a nulla il certificato medico che aveva attestato la sua dipendenza dallo smartphone per salvarle il posto. Il mese scorso un autista si era addormentato alla guida.

Tra le altre segnalazioni, tra i social spuntano autisti che guardano la partita alla guida, oppure inviano messaggi o danno un’occhiata sul Web.