Autarchia: dalla Russia di Putin all’Italia di Mussolini

Dall’inizio della guerra in Ucraina come si sa, l’Occidente ha imposto alla Russia pesantissime sanzioni, dal divieto di esportazione di tecnologia nel settore dell’informatica, dell’aeronautica e delle telecomunicazioni all’esclusione di molte banche russe dal sistema internazionale dei pagamenti SWIFT, all’embargo energetico (ambito finora fonte di controversie tra i diversi Paesi europei). Nel frattempo, oltre 400 aziende straniere – tra cui le grandi multinazionali occidentali come Mastecard, Visa, Ikea, Google, Apple, Facebook, Coca Cola, McDonald’s – hanno lasciato il Paese. Che reagisce rispolverando politiche autarchiche di antica memoria (vedi Stalin), seppure adeguate ai tempi. Tanto che, qualcuno, ha parlato di “autarchia 2.0”.

Zio Vanja al posto del Big Mc

Se n’è andata anche la McDonald’s, che ha ceduto le sue attività a un acquirente locale che – proprio per dribblare le sanzioni, ma anche per dimostrare tutta l’ostilità nei confronti di brevetti che appartengono a Paesi ostili, produrrà hamburger autoctoni al 100 per cento. Lo storico marchio made in Usa sarà quindi sostituito dal čechoviano Zio Vanja e, al posto della M del fast food americano, campeggerà, su sfondo rosso, una B, che in russo si legge V, come Vanja, appunto. Non si sa se il nome vuole essere una risposta al tradizionale Uncle Sam statunitense, ma certo, per chi conosce la trama del testo teatrale di Čechov – una apoteosi dell’apatia e del rimpianto – l’iniziativa non sembrerebbe partire sotto i migliori auspici. Di certo, suona poco rassicurante, se si pensa alla cosiddetta “dottrina McDonald’s”, copyright di Thomas Friedman, columnist del New York Times, premio Pulitzer, il quale, all’epoca dello “sbarco” di McDonald’s nella Russia post-sovietica (1990), scrisse che «due nazioni che hanno un McDonald’s non si combatteranno mai», perché «quando un Paese raggiunge un livello di sviluppo in cui la classe media è abbastanza diffusa da sostenere l’apertura dei McDonald’s, un Paese diventa una McDonald’s country, cioè non più interessato a combattere guerre». Intanto i punti vendita sono stati venduti al magnate siberiano Alexander Govor.

Tra CoolCola e Moskvich

Da questo punto di vista, suonano più rassicuranti gli autarchici CoolCola, Fancy e Street con cui saranno sostituite CocaCola, Fanta e Sprite, dopo che anche il colosso di Atlanta ha chiuso i battenti nella patria di Putin. A produrre i tre marchi la Ochakovo, che ha scelto nomi in inglese e confezioni molto simili ai prodotti americani sperando di migliorare le performance semi fallimentari registrate da altre aziende che, in aprile, hanno lanciato, appunto con scarso successo, i marchi Grink Cola e Komi Cola. E poi c’è l’automotive: è di questi giorni la notizia che gli stabilimenti della Renault, altra “fuggitiva”, sono stati rilevati dallo Stato. Le azioni della casa automobilistica francese sono state trasferite al governo della città di Mosca. E così l’Istituto statale di ricerca nel settore automobilistico (NAMI) è diventato proprietario della partecipazione della Renault nella casa automobilistica russa Avtovaz, che, in pieno stile autarchico, non solo continuerà ad assemblare l’intera gamma delle Lada, e a garantire i servizi di assistenza per le Renault attualmente in circolazione, ma riporterà in vita lo storico marchio Moskvich che risale all’era sovietica e noto per aver prodotto alcuni dei più brutti modelli di auto, secondi forse solo alla mitiche Trabant della Ddr.

L’autarchia fascista

Quando si parla di autarchia, la nostra memoria torna inevitabilmente ai libri di storia, al ricordo della fascistissima “battaglia del grano” per l’autosufficienza alimentare o dei “surrogati” per liberarsi dalle catene delle nazioni plutocratiche. In realtà, l’autarchia cosiddetta parziale (immaginare un’autarchia totale e sostenibile nel lungo medio-lungo è impossibile, ne sa qualcosa l’attuale Corea del Nord, che paga una condizione di arretratezza e di cronico deficit alimentare appianato solo dai contributi umanitari), sia con fini bellici, sia per sottrarsi dalla dipendenza economica da Paesi esteri, ha avuto applicazioni concrete in tempi precedenti, per esempio negli imperi centrali durante la Prima Guerra mondiale, ma conobbe un rilancio negli Anni 30, quando il clima teso delle relazioni internazionali e il pericolo di una imminente dichiarazione di guerra spinse diversi Paesi ad adottarla. Ed ebbe una sistematica applicazione con la nascita dei regimi autoritari fascista e nazionalsocialista (in questo caso con l’obiettivo di riversare tutte le risorse possibili in favore del riarmo), nonché con la “pianificazione” e la collettivizzazione sovietica all’epoca staliniana. Anche nell’Italia fascista, l’autarchia si sviluppò come risposta alle sanzioni economiche (soprattutto il blocco delle materie prime) imposte dalla Società delle Nazioni all’Italia per l’invasione dell’Etiopia e fu preannunciata da Mussolini in due discorsi tenuti davanti all’assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, rispettivamente il 23 marzo 1936 e il 15 maggio 1937.

Dal carcadè al Lanital: i surrogati del regime

L’efficacia delle sanzioni fu tuttavia poco incisiva, perché non riguardavano materie essenziali per l’Italia, come il petrolio e il carbone; in più, il nostro Paese poté continuare ad approvvigionarsi da partner commerciali che non aderivano alla Società delle Nazioni, come Germania e Giappone. Senza contare – la storia si ripete – che altri Paesi applicarono le sanzioni in modo blando. Comunque sia, il fascismo prese l’occasione per dare largo spazio ai prodotti autarchici, dal tessuto ai cibi. E il prodotto di maggior successo, ancora esistente, fu il formaggio italico. Non vanno poi dimenticati i caffè alternativi – ricavati dall’orzo, dalla cicoria e persino dalle ghiande – e il carcadè. Al posto del tè esportato dalla “perfida Albione”, si pensò bene di utilizzare l’infusione di petali di Hibiscus Sabdariffa, una malvacea tipica delle colonie. Terre che però nel 1941 vennero conquistate dai britannici, e fu la fine della bevanda ora considerata un superfood. Per quanto riguarda i tessuti, a causa di una riduzione delle importazioni di lana e cotone, si optò per la canapa la cui coltivazione conobbe un vero e proprio boom con il Cafioc. Nacquero poi il Lanital, realizzato con fiocchi di caseina, che però puzzava se bagnato e tendeva a deformarsi (questo materiale è stato poi recentemente riscoperto per la sua sostenibilità e le sue qualità anallergiche) e il Cisalfa, un derivato della cellulosa. Si filava praticamente qualsiasi cosa: dall’agave al gelso, dalla ginestra all’ortica. La prima fibra artificiale a essere sfruttata fu invece il raion – derivato da cellulosa di legno o cotone – prodotto già dal 1922 e considerato il parente povero della seta.

L’Ultima Frontiera dell’autarchia

La Società delle Nazioni cancellò le sanzioni dopo soli sette mesi, ma gli effetti politici ed economici sull’Italia proseguirono, anche perché il regime fascista sfruttò abilmente il tema delle sanzioni per la sua propaganda, e i programmi autarchici durarono sino al termine della Seconda Guerra mondiale. E ancora oggi qualche nostalgico ne invoca il ripristino, per esempio gli Ultima Frontiera, gruppo di street punk triestino, inquadrabile nelle cosiddette RAC (Rock Against Communism) band di dichiarate simpatie fasciste, che all’autarchia ha dedicato una canzone: «Taglieremo le catene a questa finta libertà…difendo la sovranità contro la tua economia, ritornerà autarchia». E se all’epoca di Mussolini l’EIAR, l’Ente Italiano Audizioni Radiofoniche imponeva che la programmazione della radio escludesse in primo luogo la musica d’importazione, quella «di carattere negro» e «con ritornelli cantati in inglese», ancora oggi qualcuno (nella fattispecie alcuni deputati leghisti) pensa di legiferare per imporre all’intera radiofonia una quota obbligatoria di almeno uno su tre pezzi italiani.