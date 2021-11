Fino a un paio di mesi MfG era solo l‘innocente acronimo tedesco per mit freundlichen Grüssen, i cordiali saluti da sempre apposti al termine di una lettera o di una mail. Le cose sono cambiate da quando è diventato il nome del primo partito no vax austriaco che a sorpresa alle elezioni regionali di fine settembre è entrato al parlamento regionale di Linz, nell’Alta Austria, che ora è una delle regioni più colpite dalla quarta ondata Covid.

Il MfG è la spina nel fianco della destra nazional-populista della Fpö

MfG, che in questo caso però sta per Menschen, Freiheit, Grundrechte – ossia persone, libertà, diritti fondamentali – è nato lo scorso febbraio, dopo il primo anno di pandemia fatto più di restrizioni e lockdown che di vaccini. Guidato da un avvocato e da un ginecologo è diventato in pochi mesi il braccio politico della variegata galassia no vax, che dopo l’Alta Austria punta a espandersi in tutto il Paese. Tanto da aver fatto scattare l’allarme all’interno della Fpö, il partito della destra nazionalpopulsta, che fino ad ora ha catalizzato il malumore degli elettori sul fronte di quella che anche in Austria è stata definita una dittatura sanitaria.

Brunner e Fiala, i due uomini di punta del MfG

I due uomini di punta dell’MfG sono Michael Brunner, avvocato viennese che sembra aver trovato nella politica un nuovo trampolino di lancio per una seconda carriera, e Christian Fiala, ginecologo nato in Germania che ha trovato la fama in Austria tra dubbie pubblicazioni in tema di Aids e ora è diventato l’alfiere contro il vaccino obbligatorio. A settembre in Alta Austria il partito ha conquistato poco più del 6 per cento, sorpassando sorprendentemente la barriera del 4 per cento, e mandando al parlamentino regionale tre rappresentanti, il commercialista Joachim Aigner, il coach Manuel Krautgartner e Dagmar Häusler, analista biomedica. Un trio assortito che come tutti gli altri membri ha come obbiettivo politico quello di mettere alla guida del Paese non politici di professione, ma «esperti che si impegnano direttamente e in maniera indipendente per la democrazia e lo stato di diritto».

Il punto di riferimento della galassia No Vax austriaca

Il modello è quello già visto altrove, in Italia con il Movimento 5 stelle, di un populismo basato sulla democrazia diretta e digitale, fatto più di protesta antisistemica che di contenuti propositivi, il tutto declinato nella cornice della pandemia, quindi con tutti i temi cari ai no vax di tutto il mondo: dal no alle mascherine fino a quello sui vaccini. Il momento per fondare e portare al successo in Austria un partito del genere non poteva essere migliore, anche alla luce dei disastri combinati dal governo in questa seconda parte dell’anno.

I guai del governo di Vienna e la quarta ondata Covid

Come accaduto anche nella vicina Germania, il governo austriaco, invece di ascoltare in estate i consigli e gli avvertimenti degli istituti sanitari, in parte ha dormito sugli allori, in parte è stato coinvolto in altri problemi. Se a Berlino sono stati prima l’alluvione e poi le elezioni, a Vienna sono stati i guai giudiziari di Sebastian Kurz a creare un crisi di governo che ha contribuito alla cattiva gestione nella quarta ondata. I problemi politici hanno fatto dimenticare quelli pandemici e la sostituzione alla cancelleria di Kurz con Alexander Schallenberg non ha fatto altro che accentuare le difficoltà. Tanto più che il nuovo primo ministro si è trovato di fronte a un’emergenza che ha cercato di tamponare con varie misure prima di ordinare lockdown e obbligo vaccinale dal prossimo primo febbraio.

Il feudo MfG dell’Alta Austria ha il record negativo di vaccinati

L’MfG è nato e cresciuto grazie agli errori del governo e ha trovato terreno fertile sia in Rete che nelle piazze, come si è visto alle manifestazioni dello scorso fine settimana a Vienna e Linz. Per il governo, impegnato ad alzare il numero dei vaccinati ora intorno al 69 per cento, il partitino no vax è un problema, insieme a quello più grande della Fpö, poiché molti austriaci rimangono scettici di fronte alle dure misure e trovano appiglio proprio in chi corre sul filo nel negazionismo. L’MfG ha avuto successo in Alta Austria, il Land con la più alta incidenza di contagiati e dove le terapie intensive sono già piene per due terzi. Nel comune di Ried, la circoscrizione di Joachim Aigner, il record nazionale è quello di oltre 2.200 casi di Covid ogni 100 mila abitanti. E non è un caso che il tasso di vaccinati in Alta Austria sia il più basso in tutto il Paese, con solo il 65 per cento che ha ricevuto la prima dose.