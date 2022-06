Dove vedere Austria – Francia di Nations League? Orario, arbitro e formazioni

La Nations League continua ad infiammare l’estate del calcio. Con i campionati ormai archiviati, in attesa della prossima stagione di club, le Nazionali d’Europa proseguono il loro cammino a caccia del trofeo. Per il Gruppo 1 della Lega A, stasera 10 giugno l’Austria ospiterà la Francia campione del mondo all’Ernst-Happel Stadion di Vienna. La partita sarà in diretta su Sky Sport e in chiaro Tv8. Visione disponibile anche in streaming sul sito dell’emittente o tramite l’app SkyGo e Now. Arbitro della partita sarà il greco Tasos Sidiropoulos, che avrà come assistenti i connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Quarto uomo sarà Aristotelis Diamantopoulos, mentre al Var siederanno l’italiano Massimiliano Irrati e il greco Agelos Evangelou.

La classifica del Gruppo 1 al momento vede la Danimarca in testa con sei punti, seguita proprio dall’Austria con tre. Francia e Croazia, reduci dal pareggio a Spalato, chiudono con un solo punto pertanto sono costretti a vincere. Sulla panchina degli austriaci c’è ora Ralf Ragnick, ex tecnico del Manchester United dove non ha lasciato un buon ricordo. «È un allenatore di livello mondiale», ha detto però David Alaba, capitano della nazionale. «Molti giocatori sono stati in campo per 60 partite in stagione, per questo bisogna gestirli», ha detto invece il ct francese Didier Deschamps. «A un certo punto, le formazioni soffrono di più». Il tecnico transalpino non potrà servirsi infatti di N’Golo Kanté, ancora assente per un infortunio. Probabile anche l’assenza di Griezmann, lontano dalla migliore condizione. Deschamps però assicura che entrambi saranno pronti per Qatar 2022, quando i match avranno un peso diverso.

Austria – Francia, le probabili formazioni del match di Nations League di stasera 10 giugno 2022 su Tv8

Qui Austria, Arnautovic titolare con Gregoritsch

In vista del terzo match di Nations League, l’Austria dovrebbe optare per un classico 4-4-2. La nazionale di Ragnick dovrebbe presentare, davanti al portiere Fraisl, la coppia formata dal madridista Alaba e da Trauner, con Lainer e Wöber sugli esterni. A centrocampo spazio al talento di Sabitzer e Laimer, da non confondere con il quasi omonimo terzino. Sulle fasce dovrebbero agire invece Schlager e Seiwald, in supporto alle punte Gregoritsch e Arnautovic, quest’anno in forze al Bologna.

Qui Francia, Benzema torna al centro dell’attacco

Francia a caccia della prima vittoria in Nations League per sperare ancora nella qualificazione alla fase successiva. I transalpini, reduci dal pareggio in Croazia, dovrebbero rispondere con un modulo speculare rispetto ai padroni di casa. Nel 4-4-2 di Deschamps, davanti a Lloris che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Maignan, ci saranno Kimpembe e Konaté. Sulle fasce ci saranno l’ex romanista Digne a sinistra, in ballottaggio con Lucas Hernandez, e Pavard a destra. In mediana dovrebbe trovare conferma lo juventino Rabiot con Tchouamenì, pronto a trasferirsi al Real Madrid per 100 milioni di euro. Sulle fasce ci saranno Theo Hernandez e Coman, mentre in attacco Benzema riprenderà il suo posto da titolare accanto al giovane Nkunku.

AUSTRIA (4-4-2): Fraisl; Wöber, Alaba, Trauner, Lainer; Schlager, Laimer, Sabitzer, Seiwald; Arnautović, Gregoritsch. Ct: Ragnick.

FRANCIA (4-4-2): Lloris; Pavard, Kimpembe, Konaté, Digne; Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Coman; Nkunku, Benzema. Ct: Deschamps.