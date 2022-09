Austria, alle elezioni si presenta anche il Partito della Birra

Si chiama Bier Partei, di fatto il Partito della Birra. Sembra uno scherzo e in effetti così è nato, ma adesso è realtà, tanto che il prossimo 9 ottobre sarà ai nastri di partenza delle elezioni in Austria. L’incredibile storia di quello che i tesserati, circa mille, chiamano il Movimento Birrocratico parte diversi anni fa, come progetto di satira. L’idea originaria ce l’ha avuta Marco Pogo, all’anagrafe Dominik Wlazny, leader del partito che ora prova a conquistare gli austriaci e a entrare in parlamento. E non lo fa soltanto a suon di clip satiriche e utilizzando i social, ma con un vero e proprio programma elettorale.

Le elezioni del 2020: in 11 diventati consiglieri distrettuali

Il Bier Partei si è già candidato alle elezioni del 2020. E non è andata affatto male, se si pensa che alle comunali a Vienna è riuscito a far eleggere 11 membri, ora consiglieri distrettuali. Due anni fa ha ottenuto l’1,8 per cento delle preferenze, ma ora i membri sono circa mille e sembra che il movimento abbia raccolto ancora più adesioni in campagna elettorale. Marco Pogo aveva detto all’Afp: «La birra è una cosa fantastica. Ma in realtà si tratta di capire come ci si può impegnare, e non è necessario essere un bevitore di birra per farlo».

Il programma per la birrocrazia

Il partito ha presentato un programma con varie proposte. Si va dalla creazione di una fontana di birra nel centro storico di Vienna all’abolizione della tassa sulle bevande in bar e ristoranti, uno dei punti più apprezzati. C’è anche l’idea di una fornitura di birra mensile per le famiglie, con 50 litri ad adulto e 20 a bambino. Poi si passa anche a proposte non legate alla bevanda: test attitudinali per i politici e aiuti dello Stato per salvaguardare la scena culturale austriaca. E i sondaggi vedono un aumento del sostegno popolare al Bier Partei, che potrebbe arrivare addirittura al 5 per cento. Lontano Alexander Van der Bellen. Il presidente in carica, secondo i sondaggi, è a quota 60 per cento.