Australian Open, il governo di Victoria blocca i non vaccinati

Caos vaccini agli Australian Open. Dopo l’apertura da parte della direzione del torneo ai tennisti non vaccinati, previa quarantena da trascorrere in hotel, il governatore dello Stato di Victoria, Daniel Andrews ha fatto sapere che «i giocatori non immunizzati non avranno un permesso speciale per partecipare». Se così fosse, il campione in carica Novak Djokovic, che non ha mai voluto rivelare se sia o meno vaccinato, potrebbe essere escluso.

Australian Open: nessun visto speciale per atleti non vaccinati

Lo Stato di Victoria, che orpita il torneo non concederà alcun visto speciale: «Stiamo bloccando le persone non vaccinate fuori da pub, caffè, ristoranti, dal Melbourne Cricket Ground e da ogni sorta di altri eventi. Non chiederemo un’esenzione. Pertanto, il problema è sostanzialmente risolto» ha proseguito Andrews. Durante la Pandemia il governo federale ha gestito visti di ingresso ma spetta ai singoli stati la gestione delle strutture di quarantena.

Australian Open: uno spiraglio dalla Wta

Una e-mail della Wta trapelata all’inizio di questa settimana ha fatto intendere che i giocatori che non sono stati vaccinati contro il Coronavirus sarebbero stati in grado di partecipare purché abbiano completato la quarantena di 14 giorni. Tennis Australia ha dichiarato che sta lavorando sia con il governo del Victoria che con quello federale, affermando che è «ottimista sul fatto di poter tenere l’Australian Open il più vicino possibile alle condizioni pre-pandemia».

Australian Open: ma Novak Djokovic ci sarà?

Il tennista serbo numero uno del mondo è da sempre un fiero oppositore del vaccino anti-Covid. Anche se pubblicamente non ha mai dichiarato se ha fatto o meno il farmaco contro il Coronavirus, si è spesso espresso in maniera inequivocabile. Ad aprile 2020, con il mondo ancora alle prese con le incertezze di una pandemia che aveva da poco chiuso tutti in casa, il serbo scrisse una lunga lettera al New York Times. «Personalmente, sono contrario alla vaccinazione contro il Covid-19 per poter viaggiare, ma se diventerà obbligatorio dovrò prendere una decisione».