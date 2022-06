Australia, ecco la pianta più grande del mondo: è tre volte Manhattan e ha 4500 anni

Oltre 200 chilometri quadrati di superficie e 4500 anni di vita. Sono gli incredibili numeri della Posidonia australis documentata dagli scienziati della University of West Australia. L’alga, che popola il fondale marino a Shark Bay, ha una grandezza tre volte superiore alla città di Manhattan, tanto che coprirebbe 20 mila campi da football. È stata per questo riconosciuta come la pianta più grande del Pianeta. «Appena l’abbiamo vista, ci siamo chiesti cosa diavolo stessimo guardando», ha affermato Martin Breed, membro del team, al Guardian. «Si tratta di dati sconvolgenti».

Tutti i numeri e la lunga storia della pianta più grande del mondo in Australia

La scoperta, disponibile sulla rivista scientifica Proceedings of the Royal Society B, è frutto di un caso. Gli scienziati della Uwa infatti erano alla ricerca di dati che aiutassero a comprendere la diversità genetica della Posidonia australis, specie nota anche come alga a nastro comune nei fondali che circondano l’isola. Hanno dunque iniziato a raccogliere campioni in una distesa a Shark Bay, circa 800 chilometri a nord di Perth, sul lato occidentale della nazione. Analizzando i dati, si sono imbattuti in un enigma. Nonostante i germogli fossero distanti 180 chilometri fra loro, non si trattava di più piante ma di un singolo ed enorme esemplare. «Eravamo increduli», ha dichiarato al Guardian Jane Edgeloe, ricercatrice della Uwa. «Gli attuali 200 chilometri quadrati di prati di posidonia sembrano derivare da un’unica piantina colonizzatrice».

Our researchers have discovered the world's largest plant in our very own Shark Bay. The seagrass is dated to be 4,500 years old, stretching across 180km😲🌱🌊 #UWA pic.twitter.com/EgQu8ETBSF — UWA (@uwanews) June 1, 2022

La ricerca ha dunque passato in rassegna 18 mila marcatori genetici differenti, proveniente da germogli di varie dimensioni. Gran parte infatti raggiunge al momento i 10 centimetri di altezza, ma non è raro trovare steli che superano anche il metro. Calcolando che la Posidonia australis cresce fino a 35 centimetri all’anno, gli scienziati hanno stimato l’età della pianta attorno ai 4500 anni. Oggi si estende su una superficie tre volte maggiore rispetto alla città di Manhattan, capace di coprire 20 mila campi da football.

L’esemplare possiede segreti genetici che ancora dividono gli esperti

Una scoperta incredibile, dunque, eppure le condizioni ambientali non sono del tutto favorevoli. La pianta ha infatti trovato un modo per germogliare in un’area con salinità, temperature e luce molto superiori alla norma. «Il segreto risiede nei cromosomi che le hanno conferito una diversità genetica unica», ha detto la coautrice dello studio Elizabeth Sinclair. «Invece di conservare metà geni per ogni genitore, li ha mantenuti tutti». Si tratterebbe di uno speciale ibrido in grado di clonarsi senza dover ricorrere ad inseminazione per continuare a sopravvivere. Gli studi suggeriscono infatti che la Posidonia australis di Shark Bay sia sterile. «Le piante che non hanno sesso tendono anche ad avere ridotta diversità genetica», ha dichiarato Breed. «Solitamente ne hanno bisogno per affrontare il cambiamento ambientale, ma in questo caso potrebbe aver registrato singolari mutazioni dovute all’ambiente di crescita».