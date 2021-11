Australia, aumentano le proteste no vax contro le restrizioni anti-Covid

Decine di migliaia di no vax sono scese in strada in Australia, marciando a Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth. Canberra e Adelaide in segno di protesta contro le nuove restrizioni anti-Covid. In particolare, contro l’obbligo del vaccino per determinate categorie professionali, imposto da alcuni Stati e territori del Paese. La manifestazione più partecipata si è svolta a Melbourne, città che il 22 ottobre è uscita da 262 giorni di lockdown, la quarantena più lunga al mondo. E dove a gennaio si svolgeranno gli Open di tennis, off-limits per gli atleti non vaccinati.

In Australia l’85 per cento delle persone oltre i 16 anni si è sottoposta al vaccino, ma l’obbligo di immunizzazione sul posto di lavoro ha scatenato malumori tra i no vax: a Melbourne, nello Stato di Victoria, hanno sfilato in 10 mila, marciando dal parlamento lungo Bourke Street e fino a Flagstaff Gardens, con bandiere australiane e cartelli recanti slogan anti vaccinazione, lockdown e governo. Tra i cori del corteo, “uccidi il disegno di legge” e “licenzia Daniel Andrews“. Ma del primo ministro è stata invocata anche l’incarcerazione, se non peggio: a un certo punto ha fatto la sua comparsa persino un finto patibolo. A scatenare le proteste, un nuovo disegno di legge, che prevede più poteri al governo locale per combattere la pandemia: se fosse approvato, consentirebbe al premier di fare una dichiarazione indefinita di stato di emergenza, in scadenza il 15 dicembre.

Sempre a Melbourne, per la prima volta da inizio pandemia, piccoli gruppi di sostenitori della campagna vaccinale e delle misure sanitarie sono scesi in piazza per inscenare delle contro manifestazioni. Circa 10 mila i novax che si sono riuniti a Sydney, al grido di “libertà!”. Contrariamente alle precedenti proteste, questa volta non sono stati segnalati scontri con la polizia. Il problema delle restrizioni è particolarmente sentito a Melbourne perché la città solo lo scorso 22 ottobre è uscita da un lockdown durato ben 262, imposto in ben sei riprese dal marzo del 2020: la quarantena più lunga di tutto il mondo, più di quella di Buenos Aires, che aveva totalizzato 234 giorni.