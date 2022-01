Australia, la protesta aborigena che va avanti da 50 anni

Sono passati esattamente 50 anni da quando quattro attivisti aborigeni piantarono un ombrellone da spiaggia sul prato antistante il vecchio parlamento di Canberra, accompagnato dal cartello scritto a mano “Aboriginal Tent Embassy” (“Tenda dell’ambasciata aborigena”), dando vita a un’assemblea semi-permanente costituita per la difesa dei diritti politici e civili dei nativi australiani. Che va avanti ancora oggi, a cinque decenni di distanza da quel 26 gennaio 1972.

Aboriginal Tent Embassy, la scelta del 26 gennaio

26 gennaio, data scelta non a caso: in questo giorno viene celebrato l’Australia Day, festa nazionale che ricorda lo sbarco della flotta britannica nella baia di Sydney, avvenuto nel 1788, con cui la First Fleet del capitano Arthur Phillip prese formalmente possesso della colonia del Nuovo Galles del Sud per crearvi una colonia penale. La maggior parte degli australiani aborigeni si riferisce all’Australia Day in un altro modo: Invasion Day (o Survival Day), collegandolo alla decimazione dei loro antenati, alle confische di terre e alla distruzione della loro cultura seguite all’arrivo degli inglesi.

Aboriginal Tent Embassy, testimonianza di un problema irrisolto

L’ombrellone fu piantato dopo il discorso tenuto in occasione dell’Australia Day dal primo ministro William McMahon, durante il quale aveva ribadito il rifiuto del governo di riconoscere agli aborigeni i diritti di proprietà, aprendo alla possibilità di concederle in usufrutto. Dopo pochi giorni dopo fu sostituito da una tenda. E in breve, ai quattro attivisti Michael Anderson, Billy Craigie, Tony Coorey e Bertie Williams, si aggiunsero altre persone e poi sempre di più, provenienti da diverse parti d’Australia. Mezzo secolo dopo, la Aboriginal Tent Embassy è ancora lì, nonostante i tentativi di governo e polizia di rimuoverla, a testimonianza di un problema che rimane irrisolto. «Quel piccolo pezzo di terra che abbiamo occupato doveva essere visto come un luogo neutrale dove gli aborigeni potevano venire ed esprimere le loro opinioni sull’occupazione a cui eravamo sottoposti da parte degli inglesi», ha detto Anderson, oggi 70enne. « Il mio lavoro non è finito. Abbiamo ancora molta strada da fare. Gli aborigeni stanno peggio di quanto non siano mai stati».