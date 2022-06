Australia, un parassita letale minaccia le api: scattano le zone rosse

L’Australia fa i conti con un parassita che stermina le api. Una vicenda particolare quella che sta accadendo nell’est del Paese, con milioni di insetti, da anni nel mirino delle associazioni che vogliono salvaguardarne la biodiversità, a finire in veri e propri lockdown. In Oceania, infatti, è stato scoperto per la prima volta un acaro, il Varroa destructror. Si tratta di quella che gli esperti indicano come la minaccia più grande al mondo per tutte le api del pianeta. E ora il governo sta istituendo delle zone di biosicurezza per evitare il contatto tra il parassita e le stesse api.

Sette località infestate a est dell’Australia

La Bbc è stata la prima a riportare che a Sidney durante la scorsa settimana era stato scovato il Varroa destructor, in un porto. Ciò che ancora non si sapeva, però, è quanto rapidamente si fosse già diffuso. Il parassita è stato ritrovato a centinaia di chilometri di distanza in molte arnie e poi sono state tracciate le zone per tentare di isolarlo. Almeno sette le località del New South Wales, a est dell’Australia, ritenute infestate dall’acaro. Tutte le arnie in un raggio di 10 chilometri dalle aree colpite verranno distrutte su disposizione delle autorità locali. Entro 25 chilometri, invece, scatteranno controlli periodici e un monitoraggio costante. Da queste prime attività saranno creati dei lockdown con zone rosse entro cui non spostare alveari e favi.

Come attacca il parassita

Gli esperti hanno spiegato come il Varroa destructor riesce a uccidere interi alveari, creando danni devastante all’ecosistema. Il parassita si attacca all’ape e ne succhia l’emolinfa, ma può anche trasmettere virus letali. L’acaro arriva a distruggere intere colonie in poco tempo, prima di diffondersi e spostarsi di alveare in alveare. Gli effetti sono enormi anche sull’industria del miele. E in Australia si aggiunge un altro problema: lo Stato basa un terzo della propria produzione alimentare sull’impollinazione delle api.