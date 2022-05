Australia, la storia da film del nuovo premier Anthony Albanese

Sconfitti dopo nove anni i Conservatori del premier Scott Morrison: in Australia tornano al potere i Laburisti guidati da Anthony Albanese. Politico di lunga data, ha “ricevuto” il cognome chiaramente italiano dal padre di Barletta, che ha creduto creduto morto fino all’adolescenza e che ha incontrato per la prima volta solo nel 2009. Ecco la vita da film del nuovo premier australiano.

Anthony Albanese, madre australiana di origini irlandesi e padre italiano

Anthony Albanese è nato il 2 marzo 1963 a Darlinghurst, sobborgo orientale di Sydney, da una breve relazione tra l’australiana di origine irlandese Maryanne Ellery e Carlo Albanese, italiano di Barletta. I due si erano conosciuti sulla nave da crociera Fairsky della compagnia marittima Sitmar Cruises, in viaggio tra Sydney e Southampton, in Inghilterra: lei stava facendo visita ai parenti, lui lavorava a bordo come steward.

Anthony Albanese, la fugace relazione tra i genitori e la bugia della mamma

La relazione durò il tempo del viaggio. Quando Maryanne tornò in Australia e scoprì di essere incinta contattò Carlo, che però rientrato nel frattempo a Barletta si era già impegnato con un’altra donna. Inizialmente la ragazza pensò di dare in adozione il figlio, poi decise di tenerlo e di dargli il cognome del padre, fingendo di essersi sposata e di aver perso il marito in un incidente d’auto prima della nascita del piccolo.

Anthony Albanese, il viaggio in Italia per conoscere il padre

Cresciuto nel sobborgo di Camperdown, Anthony Albanese venne a sapere la verità solo nel 1977, all’età di 14 anni. Pur consapevole di avere un papà dall’altra parte del mondo, decise però a lungo di non cercarlo. Solo nel 2002, quando è morta la madre Maryanne, Albanese si è deciso a farlo, rintracciandolo anche con l’aiuto dell’ambasciata australiana in Italia. Nel 2009 il primo viaggio in Italia per conoscerlo, seguito da un secondo per digli addio: malato di cancro, Carlo Albanese è infatti morto all’inizio del 2014.