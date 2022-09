Australia, 14 capodogli morti trovati in spiaggia: si indaga sulle cause

Sulle rive di King Island, in Australia, tra Melbourne e l’isola della Tasmania, è in atto un vero e proprio mistero. Ieri pomeriggio, infatti, alcuni capodogli sono stati trovati morti dai turisti, spiaggiati e senza apparenti motivi visibili. Si tratta di 14 giovani esemplari, ma il rischio secondo le autorità è che ce ne possano essere altri. Biologi e veterinaria ora stanno indagando su quanto successo per capire se possa esserci una causa ambientale e fermare la moria dei cetacei.

Gli scienziati: «Non sappiamo perché succede»

I 14 giovani capodogli sono adesso al vaglio di scienziati e veterinari, ma come riportano Bbc ed Abc non è semplice risalire alle cause che hanno portato al loro decesso. Sul sito australiano della Abc, la scienziata Vanessa Pirrotta dichiara che «non sappiamo esattamente perché succede». Non si tratta della prima volta che eventi simili si verificano in quest’area dell’oceano Indiano, alle porte dello stretto di Bass, nel sud dell’Australia. L’ipotesi più accreditata è sempre quella di un problema di disorientamento, che avrebbe portato gli animali direttamente sulla riva di King Island. Ma è possibile anche che i cetacei siano stati spaventati da qualcosa nelle acque poco profonde e nel tentativo di fuggire si siano spiaggiati.

Il problema dello smaltimento dei corpi

Adesso, però, il governo australiano è alle prese con due problemi diversi. Da una parte, la ricerca di eventuali altri capodogli rimasti intrappolati sulla sabbia. Diversi elicotteri sorvolano le coste alla ricerca di altri cetacei, nella speranza che non ce ne siano. Dall’altra parte, inoltre, resta da capire come rimuovere i cadaveri degli animali. Sembra che la scelta sia quella di «lasciarli decomporre naturalmente». Una decisione che i biologi spiegano: «Tutto quel nutriente torna nell’ecosistema e nutre un intero gruppo di altri animali». Ci vorrà, però, molto tempo. Turisti e cittadini sono stati invitati a restare lontani dai corpi, soprattutto perché le carcasse potrebbero attirare gli squali.