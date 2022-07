Australia, giocatori di rugby rifiutano di indossare maglietta Lgbtq

Rugby nel caos in Australia. Sette giocatori della National Rugby League hanno infatti annunciato che boicotteranno il prossimo match di campionato a seguito della decisione del loro team di indossare una casacca Lgbtq+. Alle radici della scelta ci sarebbero ragioni religiose e culturali. L’allenatore della squadra ha parlato di «confusione e disagio» per molte persone dentro e fuori lo sport. Immediate anche le critiche sui social, con diversi utenti che hanno accusato gli atleti di ipocrisia. I compagni però difendono la libertà di espressione. Ci sono anche dei precedenti.

Cosa sta succedendo nella National Rugby League dell’Australia

Giovedì 28 luglio, il campionato di rugby d’Australia è pronto a scrivere una nuova pagina di storia. I Manly Warringah Sea Eagles, squadra di Sydney, saranno i primi nella storia della National Rugby League, élite dello sport australiano, a indossare una maglietta che promuove l’inclusività Lgbtq+. Sette giocatori però hanno annunciato che non scenderanno in campo. Non intendono infatti vestire la nuova casacca, poiché in contrasto con il loro credo religioso e culturale. Gli atleti hanno accusato inoltre la società di non averli consultati prima di prendere una decisione così importante. «Si tratta di un errore significativo», ha detto in conferenza stampa l’allenatore Des Hasler, scusandosi con tutti gli Lgbtq+ e con i giocatori. «La mancata comunicazione sta creando confusione, disagio e dolore a molte persone».

Manly Coach Des Hasler and Captain Daly Cherry-Evans addressed the media todayhttps://t.co/jxbmGtAoTe#ManlyForever — Manly Warringah Sea Eagles (@SeaEagles) July 26, 2022

Contrari alla decisione della squadra sono Josh Aloiai, Jason Saab, Christian Tuipulotu, Josh Schuster, Haumole Olakau’atu, Tolu Koula e Toafofoa Sipley. Come riportano i media locali, i sette non potranno scendere in campo con un’altra maglia, in quanto le regole della NRL non consentono a una stessa squadra di indossare casacche diverse. La loro assenza rischia di mandare in fumo i sogni di playoff della società che si sta giocando un posto nelle finali del torneo. Soprattutto però la posizione dei giocatori ha scatenato il caos online, con una pioggia di critiche sui social network. Alcuni hanno accusato gli atleti di ipocrisia, ricordando loro come i principali sponsor della squadra siano un birrificio e un’agenzia di scommesse.

Le reazioni di fan ed esperti e la difesa dei compagni di squadra

«Mi si spezza il cuore», ha detto al Daily Telegraph di Sydney Ian Roberts, ex stella dei Manly di NRL. «Tutto ciò è triste e scomodo». Su Twitter hanno anche parlato numerosi fan, che hanno espresso tutto il loro disappunto con parole al veleno nei confronti dei giocatori. Sul caso è intervenuto anche il primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha però difeso la decisione degli atleti. «Rispetto le persone di fede. Tutti, indipendentemente dal loro credo, meritano rispetto», ha detto il premier, ricordando però come l’inclusività sia importante nello sport. Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano della squadra, Daly Cherry-Evans. «Supportiamo i nostri compagni nella loro scelta», ha detto al Daily Telegraph. «Voglio ricordare che però altri 17 atleti scenderanno in campo per promuovere la parità dei diritti».

Non è la prima volta che un atleta in Australia si oppone alla decisione di indossare una maglietta Lgbtq+. Lo scorso anno la giocatrice dell’Australian Football League Haneen Zreika si era rifiutata di scendere in campo con i colori arcobaleno poiché sarebbe stato un atto in contrasto con la sua fede religiosa. Intanto per gli atleti fare coming out in Australia è sempre difficile. Roberts ha infatti ricordato come l’omofobia rimanga un grosso problema fra tifosi e professionisti. Alcuni però hanno deciso di rompere questo muro. È il caso di Josh Cavallo, calciatore dell’Adelaide United che si è dichiarato gay lo scorso ottobre.