Australia, la donna di 95 anni colpita col taser dalla Polizia è morta

I fatti sono accaduti in una casa di cura australiana qualche giorno fa, dove un’anziana donna affetta da demenza è stata ferita con il taser dalla polizia, morendo in ospedale quattro giorni dopo. Gli ufficiali – come riportato dalla BBC – sono stati chiamati a Yallambee Lodge a Cooma, nel Nuovo Galles del Sud (NSW), dopo aver riferito che Clare Nowland, 95 anni, portava un coltello. Un incidente che ha suscitato parecchio clamore, per quella è stata ritenuta da molti come una risposta sproporzionata. Il capo della polizia del New South Wales ha riferito di aver aperto un’indagine.

E’ morta la donna colpita col taser dalla polizia

Come riportato dal quotidiano americano, la signora Nowland è stata trovata armata, con un coltello da carne, nella casa di cura, attorno alle prime ore di mercoledì mattina, come confermato ai media dalla polizia. I due agenti intervenuti e il personale della casa di cura hanno cercato di far rientrare la situazione, prima che lei iniziasse ad avvicinarsi alla polizia con quello che è stato definito un movimento dal «ritmo lento» e venisse poi colpita con il taser. I gruppi della comunità, tra cui il NSW Council for Civil Liberties and People with Disability Australia (PwD), hanno criticato la risposta della polizia.

La donna si muoveva con il deambulatore

La signora Nowland, come riferito, si muoveva con un deambulatore. L’amico di famiglia Andrew Thaler ha affermato che è stata colpita due volte – al petto e alla schiena – prima di cadere, riportando una frattura al cranio e una grave emorragia cerebrale. La polizia del New South Wales (NSW) ha riferito che è morta circondata «dalla famiglia e dai propri cari». L’ufficiale che ha colpito con il taser la signora Nowland è stato accusato di aggressione. Il poliziotto di 33 anni dovrà affrontare il processo all’inizio di luglio con l’accusa di aver causato incautamente lesioni personali gravi e resterà sospeso dal servizio (con stipendio). La 95enne era apparsa in TV nel 2008 per celebrare il suo 80° compleanno facendo paracadutismo su Canberra.