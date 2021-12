Nessun riferimento all’emergenza climatica tra le cause che potrebbero aver messo a repentaglio la sopravvivenza di più della metà delle specie a rischio di estinzione in Australia. È quello che è emerso dal report commissionato dall’Australian Conservation Foundation (ACF) e redatto dagli studenti di giurisprudenza dell’Australian National University, nel quadro del GreenLaw project.

Nessuna traccia della crisi climatica nei documenti del governo di Canberra

Analizzando un campione di 334 schede di esemplari e habitat in pericolo, i ricercatori hanno scoperto un pacchetto di oltre 178 documenti nei quali non vi è alcun cenno alla questione del surriscaldamento globale e delle sue conseguenze. Una mancanza che sottolinea come il governo continui a sottostimarne la portata nella salvaguardia della fauna selvatica locale. Poco cambia nei plichi dove, invece, le informazioni in merito erano state inserite: il trattamento della materia, infatti, risultava eccessivamente sintetico e generale e parecchio esigui erano i suggerimenti e i piani d’azione per provare ad arginare il problema. «I risultati del nostro studio dimostrano quanto grave sia la mancanza di informazione climatica nella gestione degli animali che rischiano di estinguersi», ha spiegato al Guardian Annika Reynolds, responsabile della ricerca, «senza il nostro apporto, probabilmente, i vertici non si sarebbero resi conto di questa grave mancanza e avrebbero iniziato a pianificare interventi e strategie senza prendere in considerazione l’impatto della crisi climatica sulla sopravvivenza degli ecosistemi e di chi li popola».

Schede poco aggiornate e potenzialmente dannose

In generale, quando biosistemi e specie vengono schedati perché considerati a rischio, la legge australiana impone alle autorità responsabili di redigere rapporti utili a fornire un quadro completo della situazione. Definendo nel dettaglio il livello e i ritmi di estinzione, i fattori scatenanti alla base del fenomeno ed eventuali soluzioni per velocizzare le operazioni di recupero. Spesso, questa documentazione tende ad assomigliare a un piano di risanamento che vincola il ministero dell’Ambiente a un obbligo d’azione più o meno immediato, o di un avviso di conservazione, un accordo con minore forza giuridica. Nel materiale preso in esame dal team di GreenLaw, la forma era ineccepibile perché in linea con le indicazioni ministeriali ma la sostanza risultava carente e poco aggiornata. E non solo riguardo le specie meno conosciute o studiate. Un esempio su tutti: nonostante lo sbiancamento della barriera corallina sia stato indicato, ormai da tempo, tra le principali cause della sparizione dei serpenti marini, non era minimamente menzionato nelle schede. Così come i problemi causati dalle alte temperature e dalla siccità. «Se i recovery plan non vengono integrati con le nozioni più recenti risultano assolutamente inutili», ha sottolineato Reynolds, «in più, rischiano di diventare dannosi perché, non offrendo una fotografia attendibile della situazione presente, possono dirottare le autorità verso decisioni e provvedimenti inefficaci».

Gli esperti australiani chiedono maggiore attenzione al problema

Cosa fare, dunque, per provare a risolvere il problema? Secondo Brendan Sydes, consulente per le politiche sulla biodiversità di ACF, il governo dovrebbe «incrementare i finanziamenti per la tutela degli esemplari a rischio di estinzione, stanziando anche molti più fondi da destinare al lavoro degli scienziati che si occupano di studiare gli effetti del clima e delle sue variazioni sulla fauna e la flora del Paese». Per quanto, infatti, negli ultimi anni, il recupero delle specie minacciate si sia fatto spazio tra le priorità della politica, gli sforzi fatti fino a ora non hanno portato a grandi risultati. Molti dei piani di recupero, infatti, sono stati aperti ma mai completati. E numerosi sono stati quelli dimenticati e lasciati scadere. «Quello che latita non sono gli strumenti o le risorse economiche», ha aggiunto Sydes, «i governanti dovrebbero aprire gli occhi e dedicare maggiore attenzione alla cosa. Quello che blocca o rallenta tutto è la mancanza di impegno e di conoscenza».