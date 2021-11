È australiana la capra più costosa del mondo. Marrakesh, un esemplare di razza selvatica elegante e in salute, è stato protagonista di un’asta a Cobar, nel New South Wales dell’Australia. Il suo prezzo di vendita è stato di 21 mila dollari, ben 9 mila in più rispetto al precedente record appartenente a un altro capo.

In Australia le capre selvatiche stanno sparendo di anno in anno

«È molto elegante e in piena salute», ha detto al Guardian il suo nuovo proprietario Andrew Mosely. «Bello, libero nei movimenti e con muscolatura forte». L’uomo, cresciuto nella zona, è da sempre vicino al mondo degli animali, tanto che da ragazzo allevava capre selvatiche per rivenderle al prezzo di 5 dollari l’una. Come mai però Marrakesh è così costoso? «Gli esemplari di questa specie stanno man mano sparendo e non torneranno più ai livelli del passato», ha proseguito Mosely. «La domanda di carne di capra è cresciuta esponenzialmente negli ultimi cinque anni».

Marrakesh, animale da 79 chilogrammi allevato al Rangeland Red Stud vicino a Goodooga, non lontano dal confine del Queensland, rappresenta uno dei capi più in salute dell’intero lotto, nonché l’unico con una precoce maturazione. Inoltre, a detta di Mosely, è l’esemplare che più di tutti offre garanzie di feconda procreazione. L’obiettivo del nuovo proprietario è infatti quello di lasciarlo libero di vagare in ampi spazi, sperando che possa contribuire quanto più possibile alla sopravvivenza della specie.

Più pragmatica la moglie dell’uomo, Megan, che ha espresso la sua contentezza con un post sulla pagina Facebook della proprietà di famiglia, Etiwanda. «Gli esemplari che alleviamo hanno dato un contributo in tante nostre spese», ha scritto. «Tra le altre, la laurea di Andrew, la sua prima auto, le fedi nuziali per il nostro matrimonio e le tasse scolastiche».

