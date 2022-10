Australia, alluvioni devastano il sud del paese: migliaia di evacuati

Centinaia di case allagate e migliaia di persone evacuate nel sud-est dell’Australia, per le alluvioni che stanno devastando il sud del paese. In particolare, colpito dai nubifragi è il sobborgo di Melbourne, Maribyrnong. Lo stato d’emergenza è stato dichiarato nello stato di Victoria. Molte automobili parcheggiate sono state trascinate via dalla furia delle acque e molte persone che si sono rifugiate sui tetti delle case o bloccate sono state soccorse. Ora c’è una tregua, ma le previsioni danno ancora possibilità di fortissime piogge per i prossimi giorni.

Australia, alluvioni devastano il paese: migliaia di evacuati

In queste ore in Australia i soccorritori hanno evacuato migliaia di persone dalle loro case, per via delle alluvioni che stanno devastando il Paese. In alcune aree, specialmente nel sud, nel giro di 24 ore è caduta quattro volte la quantità di pioggia che in media si registrerebbe in tutto il mese di ottobre. Una persona è stata trovata morta annegata nella sua auto a Bathurst, a ovest di Sydney, nel New South Wales. Altre due invece risultano disperse: una nello stato di Victoria e l’altra sempre nel New South Wales.

Nello stato di Victoria, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, le piogge torrenziali hanno allagato almeno 500. Come ha comunicato il premier Daniel Andrews, in varie aree dello stato le scuole sono state chiuse. Quasi 5mila abitazioni e attività sono invece rimaste senza elettricità. In Tasmania, lo stato australiano nel sud del paese, alcuni fiumi hanno straripato, come il Mersey. Per questo le autorità locali hanno deciso di chiudere il porto di Devonport. A Forbes, nel New South Wales, circa 600 persone sono fuggite a causa dello straripamento del fiume Lachlan, che potrebbe allagare altri luoghi nei prossimi giorni.

Da cosa sono scaturite le alluvioni?

Le alluvioni che stanno devastando il sud dell’Australia in questi giorni, sono il risultato di fenomeni meteorologici associati a La Niña. Quest’ultimo è un complesso insieme di eventi atmosferici, che si verifica periodicamente nell’oceano Pacifico meridionale e influenza le condizioni meteorologiche dei paesi dell’area. In Australia, generalmente tra ottobre e marzo, La Niña porta forti piogge e tempeste. È previsto che le piogge continuino a provocare allagamenti e disagi ancora nei prossimi giorni.