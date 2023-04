L’Auschwitz Memorial contro RaiNews24 dopo un servizio: «Campo di concentramento tedesco non polacco»

L’Auschwitz Memorial ha preteso le scuse e la correzione di un servizio di RaiNews24 in cui veniva definito un «campo di concentramento polacco». Una vera e propria bufera nata nelle scorse ore sul profilo ufficiale del museo, che su Twitter vanta un milione e mezzo di followers. Il lancio del servizio, infatti, recitava che 600 ragazzi italiani erano in visita «in campi di concentramento polacchi». Ma dall’Auschwitz Memorial non ci stanno e chiedono la rettifica: «Si prega di usare il nome corretto».

Il tweet dell’Auschwitz Memorial: «Usate il nome corretto»

«Si prega di usare il nome corretto: Auschwitz era un campo di concentramento e sterminio nazista tedesco nella Polonia occupata, non un “campo di concentramento polacco”». Questo il tweet completo del profilo ufficiale su Twitter dell’Auschwitz Memorial, con tanto di screenshot in cui si legge l’errore andato in onda e di tag nei confronti del canale all news della Rai. A rispondere anche molti italiani che hanno attaccato la tv di Stato, puntando l’indice anche contro il governo.

@RaiNews Si prega di usare il nome corretto: Auschwitz era un campo di concentramento e sterminio nazista tedesco nella Polonia occupata, non un “campo di concentramento polacco”. pic.twitter.com/tdaNCTqx5i — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 3, 2023

Immediata risposta del direttore Petrecca: «Mi scuso per l’errore»

A rispondere, pubblicamente e anche lui su Twitter, è stato il direttore di RaiNews24, Paolo Petrecca. Quest’ultimo scrive: «Mi scuso col museo per l’errore. Facendo informazione in onda 24 ore su 24 può succedere, credo. Ho verificato ed è stato tolto quasi subito. Purtroppo però devo constatare che invece c’è chi è subito pronto a guardare il fuscello nell’occhio altrui…..vero Stefano Menichini?». Chiamato in causa, replica anche il giornalista: «Mi ha colpito come hanno reagito, correggersi apertamente è stata ottima scelta. Purtroppo caro Paolo Petrecca, sono onori e oneri di essere in prima fila. Buon lavoro!».