Aurora Ramazzotti risponde sulla sua presunta gravidanza: «Ci vuole calma»

Aurora Ramazzotti risponde ai fan sulla sua presunta gravidanza. Infatti, nei giorni scorsi era apparsa su diverse testate la notizia della dolce attesa della figlia di Ramazzotti, che renderebbe nonna anche la mamma Michelle Hunziker. La curiosità è esplosa quando è comparsa un’immagine con Michelle e Aurora intente ad acquistare un test di gravidanza insieme. Da qui, in tanti si sono chiesti se quella in dolce attesa fosse Aurora o Michelle. Infine, i gossip hanno puntato il dito sulla figlia. Ad avvalorare l’ipotesi ci sarebbe stato un breve allontanamento della giovane influencer dai social.

Aurora Ramazzotti, cosa ha detto sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti non ha risposto con una dichiarazione a chi le chiedeva sulla presunta gravidanza e non ha parlato nemmeno con i giornalisti. Ha, però, postato una storia dove indossa un cappellino e dei grandi occhiali da sole.

La risposta con l’immagine arriva dopo anche anche uno dei migliori amici di Aurora, Tommaso Zorzi, aveva scelto di intervenire. Zorzi aveva smentito le voci che vedevano Aurora incinta di un figlio di Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti, la storia su Instagram

Nella storia su Instagram, la giovane mostra sul cappellino la parola «Calma», alla quale lei aggiunge in precedenza «Ci vuole». La richiesta ai fan di calmarsi e di ridurre l’attenzione su una sua eventuale dolce attesa si presenta come una soluzione senza conferme e senza smentite. Infatti, si può leggere in entrambi i modi, ma senza certezze. L’unica certezza al momento è che la ragazza non voglia affrontare l’argomento, complice anche il periodo di vacanza.

Può essere anche giusto che Aurora voglia mantenere la sua vita privata riservata. I commenti dei followers aumentano anche per via dell’alone di mistero intorno a questa questione. Aurora aveva parlato di sesso qualche tempo fa, dando indicazioni alle donne mentre stava aspettando che il suo treno ripartisse.