Aurora Ramazzotti, le critiche delle mamme per il post sull’«ora d’aria»

Aurora Ramazzotti non è nuova alle polemiche sui social, ma questa volta è bastato davvero poco per sollevare una bufera di commenti contro la neo mamma.

Le polemiche per il post di Aurora Ramazzotti

Qualche giorno fa, la figlia di Eros e Michelle ha pubblicato una foto, in cui è seduta al tavolino di un bar e sorseggia un succo d’arancia, con la seguente didascalia: «Un’ora d’aria per mami». Poche semplici parole che hanno sollevato critiche e commenti da parte di altre mamme che l’hanno attaccata perché può permettersi di uscire avendo aiuti in casa. Insieme alle critiche anche qualche messaggio di chi la difende perché anche le mamme hanno diritto a una boccata d’aria fresca.

Dopo qualche ora di silenzio e la montagna di critiche, Aurora Ramazzotti è voluta tornare sulla questione e tra le stories di Instagram ha voluto esprimere il suo parere: «Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto “ora d’aria” e perché qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e so’ andata a farmi i fatti miei in giro. La cosa divertente è che ho scritto ora d’aria perché sono uscita di casa ma Cesare era proprio di fianco a me quindi stanno litigando per niente».

L’importanza di prendersi un po’ di tempo per sé

Un chiarimento che ha voluto smorzare le polemiche ma, allo stesso tempo, sottolineare l’importanza per le mamme di prendersi un po’ di tempo per se stesse. Rispondendo direttamente ad un commento che afferma «Mio figlio ha 21 anni e io ancora non ho mai preso un’ora d’aria», la giovane ha così replicato: «Sono scelte. Poi un giorno parleremo del fatto che se si ha la possibilità e la voglia di farlo, prendersi del tempo per sé è importante per la salute mentale».

Aurora Ramazzoti ha poi aggiunto in maniera ironica, ma che non lascia spazio alle interpretazioni, che si può usare meglio il proprio tempo: «5 minuti per scrivere sta minchiata li hai trovati però. A sto punto potevi fare stretching che ossigena il corpo». Ha quindi messo un punto alla vicenda con un lapidario e veritiero commento: «Penso che qualsiasi madre abbia già un senso di colpa intrinseco che non necessita del carico da 1000 della sciura di turno».