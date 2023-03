Aurora Ramazzotti smentisce il matrimonio con Goffredo: «L’anello? È un promise ring»

Le voci del presunto matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza vengono smentite dalla figlia di Eros e Michelle. La futura neo mamma ha dichiarato che l’anello che porta al dito è un promise ring e non è legato ad una proposta di nozze.

Aurora Ramazzotti smentisce il matrimonio con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti ha spiegato che l’anello comparso al dito a Natale, con il quale i followers l’hanno vista sulle tante foto postate sui social, ha in realtà un significato ben preciso. La pietra che gli ha regalato il futuro papà, ha raccontato a Vanity Fair per commentare le voci di una presunta unione diffusesi dopo la comparsa del gioiello, «è una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra».

«Un legame più duraturo di qualsiasi matrimonio»

Sempre nella stessa intervista la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha parlato della sua idea di matrimonio e di cosa voglia dire per lei stare insieme ad una persona: «Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme. Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore».