Aurora Ramazzotti: «Incubi tutte le notti da quando sono incinta»

«Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. È normale?». A dirlo è Aurora Ramazzotti, che racconta sui social i suoi incubi da quando è incinta. Diverse mamme hanno mostrato il loro sostegno alla figlia di Eros e di Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti e gli incubi dopo essere rimasta incinta

In questo momento, Aurora sta cercando un po’ di riposo tra le Alpi carniche, in Friuli Venezia Giulia. Con lei c’è anche il fidanzato Goffredo Cerza. L’annuncio ai fan era stato dato con un video e un testo su Instagram. «Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare 🙏🏼Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene» si legge nella didascalia.

«E questo significa prendere atto che Eros diventa nonno Eros» scrive un utente, tra i diversi messaggi di auguri e di congratulazioni per il nuovo arrivato che sta per nascere. «Non può diventa nonna la hunziker impossibile 😢» scrive un altro.

Cosa succede

Molte donne hanno spiegato ad Aurora che è del tutto normale avere degli incubi la notte quando si è incinte, oppure sognare in loop la propria giornata appena trascorsa. Invece di nausee e preoccupazioni, sono gli incubi a non dare alla figlia di Eros e Michelle la serenità in questo momento. In ogni caso, non si sente sola. Oltre all’amore del suo Goffredo, può contare sui suoi genitori e sui suoi followers su Instagram e non solo.

Aurora oggi sta vivendo un periodo di riposo, ma tornerà sui social quanto prima per esprimere se stessa al meglio come ha sempre fatto!