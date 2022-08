Aurora Ramazzotti incinta: in arrivo il primo figlio con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros, sarebbe incinta e pronta a dare alla luce il suo primo figlio. É quanto si legge sull’ultimo numero del settimanale Chi, lo stesso che all’inizio del mese aveva riportato l’indiscrezione secondo cui la giovane si fosse recata con la madre in farmacia ad acquistare un test di gravidanza.

Aurora Ramazzotti incinta?

La rivista di Alfonso Signorini ha ora reso noto il presunto esito, annunciando che i genitori di Aurora diventeranno nonni a gennaio. Già l’8 agosto aveva raccontato come mamma e figlia fossero state avvistate in Sardegna mentre compravano il test, senza però specificare a chi delle due servisse. Ora la certezza pare essere arrivata e ad essere in dolce attesa sarebbe proprio la giovane, impegnata da cinque anni in una relazione con il business analyst Goffredo Cerza. Per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia.

Chi è Goffredo Cerza

Nato a Roma da Francesca Romana Malato, manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico LabAurelia, e Fabio Cerza, primario della divisione di Ortopedia e Traumatologia presso l’ospedale dei Castelli, Goffredo ha 26 anni e convive da tempo con Aurora insieme alla loro gatta Saba Miao.

Diplomato alla Marymount International school, ha studiato Ingegneria elettrica all’università di Londra (dove ha conosciuto la compagna) senza rinunciare ad approfondire anche il management e l’imprenditoria. A seguire, da settembre 2019 ad agosto 2020, ha frequentato un master in International business alla Hult International business school a Cambridge prima di tornare a Roma.

Qui ha iniziato lavorando come operation coordinator and marketing consultant presso il LabAurelia prima di spostarsi a Milano a fare uno stage nell’ufficio marketing di Trussardi, a Milano. Da quasi due anni, è impiegato stabilmente come global content marketing manager alla Brembo SpA, azienda specializzata in progetti innovativi per l’automotive con sede a Stezzano (Lombardia).