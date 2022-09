Aurora Ramazzotti ha confermato sui social di essere incinta. Dopo tante indiscrezioni, che si sono rincorse per settimane, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha reso ufficiale la novità. La giovane vip aspetta il primo bebè dal fidanzato Goffredo Cerza. Il tutto lo ha comunicato con un video ironico, in suo perfetto stile. «Guarda che tette giganti che ho, amore, sono giganti, goditele» ha ironizzato seduta su un lettone sul set della clip che ha girato per i follower.

Aurora Ramazzotti conferma: «sono incinta»

In un video ironico sui social Aurora Ramazzotti ha confermato di essere incinta. Il gossip era stato lanciato da Alfonso Signorini lo scorso 30 agosto, ma la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aveva negato. Lo stesso direttore di Chi in seguito si era detto pentito di aver rivelato l’esito positivo del test di gravidanza, perché non si era reso conto che fosse ancora troppo presto.

Nella clip girata per i followers, Aurora canticchia sul suo letto, quando una voce fuori campo, quella della nonna, il 5 febbraio 2016 le chiede «Auri, ma sei incinta?». «No, nonna no!», la secca risposta, che si ripete quasi ogni anno, con amici e parenti che le rivolgono lo stesso quesito. Fino a che, il 23 settembre 2022, in scena entra Goffredo Cerza, il fidanzato, con un vassoio e un panino sopra. «Ma no, io te lo avevo chiesto double, con doppia carne e doppio formaggio. Non c’è neanche il bacon!». «Non è che sei incinta?», la rincalza Goffredo. «Amore ma ce la fai? Fai finta di non saperlo? Guarda cosa abbiamo messo su, il set, le persone. Poi lo sa tutta Italia!».

L’annuncio della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

«Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene», ha scritto la futura mamma a corredo dell’ironico video.