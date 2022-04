Aung San Suu Kyi chi è e cos’ha fatto? La biografia del premio nobel

Aung San Suu Kyu è la figlia del “Padre della patria”, il generale Aung San, ucciso quando lei aveva solo due anni. È nata a Yangon il 19 giugno del 1945, ma a soli 15 anni ha lasciato la Birmania per seguire la madre, diventata ambasciatore in India. È cresciuta lì e in Gran Bretagna, finché nel 1988, complice la malattia della madre, è tornata in patria. Proprio allora ha cominciato la sua carriera politica in favore dei diritti umani, tenendo comizi davanti ai manifestanti che si opponevano al regime militare, e diventando in breve una leader.