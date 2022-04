Prezzi, la top ten dei rincari al supermercato

A guidare la classifica dei rincari è l’olio di semi, merce più rara. Ma anche il pane, grande protagonista sulle tavole degli italiani, figura nella top ten del cibo che ha subito un aumento di prezzo a causa del caro energia alimentato dalla guerra in Ucraina. È quanto emerge da uno studio della Coldiretti, che ha stilato una black list degli aumenti di prezzo al supermercato, sulla base di rilevazioni Istat sull’inflazione ad aprile 2022.

Aumento dei prezzi, la top ten

In generale, i prezzi di cibi e bevande sono aumentati in media del 6,3 per cento. Ma quello dell’olio di semi (in particolare di girasole) è incrementato dieci volte tanto: +63,5 per cento, rincaro dovuto al fatto che l’Ucraina sia uno dei principali produttori. Al secondo posto della classifica degli aumenti c’è, decisamente staccata, la farina: +17,2 per cento, rincaro trainato dagli aumenti del grano. Al terzo il burro: +15,7 per cento. Rincari a doppia cifra anche per la pasta (+14,1 per cento) carne di pollo (+12,2 per cento) e verdura fresca (+12 per cento) e frutti di mare (+10,2 per cento). Seguono gelati (+9,5 per cento), uova (+9,3 per cento) e pane, che chiude la top ten: +8,4 per cento rispetto allo scorso anno.

Aumento dei prezzi, i motivi

Come sottolinea Coldiretti, da una parte la guerra ha effettivamente reso difficoltosi gli approvvigionamenti di certi prodotti, come l’olio di semi, che a causa del conflitto ha subito un calo della produzione. Dall’altra ha poi modificato la composizione del carrello della spesa, segnato da comportamenti emotivi che hanno spinto molti a fare scorta di prodotti, per paura di non trovarli più sugli scaffali. Sono infatti aumentati sensibilmente i volumi di acquisto di alcune categorie di prodotti: zucchero, pasta, farina, riso e olio di semi, oltre a conserve di verdure, legumi, carne e pesce. All’aumento dei prezzi ha poi ovviamente contribuito il caro bollette e benzina, che a sua volta ha reso più onerose tutte le fasi della filiera agroalimentare, a partire dalle campagne dove si registrano aumenti dei costi che vanno dal +170 per cento dei concimi al +90 per cento dei mangimi.