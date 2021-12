Frasi per auguri di Natale dai film

Anche questo Natale 2021 sarà vissuto per molti a distanza. Nonostante la campagna vaccinale stia galoppando, la variante Omicron limiterà le grandi rimpatriate tra famiglie e amici. A molti saremo costretti a fare sentire la nostra vicinanza solo con un biglietto d’auguri o un semplice WhatsApp. Ecco dunque qualche consiglio per inviare auguri originali attingendo ai film di Natale più amati.

Le migliori frasi di auguri per Natale

1. Natale non è solo un giorno, è uno stato d’animo.

(Miracolo nella 34ª strada – Miracle On 34th Street, 1947)

2. La fede è credere nelle cose quando il buon senso ti dice di non farlo.

(Miracolo nella 34ª strada – Miracle On 34th Street, 1947)

3. Kevin: Questo è estremamente importante. Vuoi dire a Babbo Natale, per favore, che quest’anno invece dei regali rivoglio solo indietro la mia famiglia?

(Mamma ho perso l’aereo – Home Alone, 1990)

4. Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno.

(A Christmas Carol, 2009)

5. Solo un atto di vero amore può sciogliere un cuore di ghiaccio.

(Frozen, 2013)

6. È la vigilia di Natale! È la notte dell’anno in cui tutti ci comportiamo un po ‘meglio, sorridiamo un po’ più facilmente, esultiamo un po’ di più. Per un paio d’ore all’anno, siamo le persone che abbiamo sempre sperato di essere.

(S.O.S. fantasmi – Scrooged, 1998)

7. Ogni volta che suona una campana un angelo mette le ali.

(La vita è meravigliosa – It’s a Wonderful Life, 1946)

8. A volte basta vedere per credere; altre volte invece le cose più reali di questo mondo sono le cose che non si vedono.

(Polar Express – The Polar Express, 2004)

9. È ora di stregarli un po’/Con il Natale già si può/Facciamo un brindisi per noi!/È qui la festa!/Far Natale! Far Natale!

(Nightmare before Christmas, 1993)

10. Sono benvenuti i miracoli, a volte sono davanti a te e ti guardano dritto in faccia, ti fissano nello specchio e tu non li vedi, buffo no? (Natale con i tuoi 2014).

11. Grandi occhi, molto grandi perché sono pieni di meraviglia. Quello è il mio centro, perché è così che sono nato, con occhi che hanno sempre percepito la meraviglia in ogni cosa; occhi che vedono luci negli alberi e magia nell’aria; questa meraviglia è ciò che io porto nel mondo ed è quello che proteggo nei bambini e ciò che fa di me un guardiano. È mio centro. Qual è il tuo? (Le cinque leggende, 2012).

