Audrey Fleurot, chi è l’attrice protagonista di Morgane detective geniale

Martedì 4 ottobre alle 21.25 su Rai 1 torna «Morgane detective geniale», la serie tv franco-belga giunta alla seconda stagione. La protagonista è un’eccentrica donna delle pulizie, Morgane Alvaro, con un QI particolarmente alto, che inizia a collaborare con la polizia indagando su misteri irrisolti. Ma chi è l’attrice che le presta il volto, Audrey Fleurot? Scopriamolo insieme.

Chi è Audrey Fleurot, l’attrice protagonista di Morgane detective geniale

Nata a Mantes-la-Jolie il 6 luglio 1977 Audrey Fleurot ha studiato all’università Paris 1 Panthéon-Sorbonne e all’ENSATT di Lione. La sua carriera è iniziata in teatro, ma è la televisione che ha fatto conoscere l’attrice al grande pubblico, in particolare con il ruolo di Dama del Lago nella serie «Kaamelott» del 2005. Oggi l’attrice ha 47 anni e vanta una carriera di discreto successo.

Nel 2011 ha recitato nel film «Midnight in Paris» di Woody Allen, ma il suo ruolo è stato tagliato in fase di montaggio. «Ho fatto molti test in inglese, ho girato scene notturne per una settimana, di giorno ero sul set di “Un village français”. È stato difficile perché non avevo la sceneggiatura in anticipo, non conoscevo davvero il mio personaggio», ha raccontato in un’intervista alla rivista Télérama a proposito dell’esperienza sul set.

Carriera e vita privata dell’attrice

Sempre nel 2011 però Audrey Fleurot ha interpretato Magalie, l’assistente di Philippe Pozzo di Borgo, nel film «Quasi amici – Intouchables». La pellicola francese di Olivier Nakache e Éric Toledano ha sbancato il botteghino in patria. Nel frattempo Felurot si è dedicata anche al doppiaggio, prestando la voce a Zhen Lei (Maggie Q) nella versione francese di «Mission: Impossible III» (2006). Ma anche a Samantha (Scarlett Johansson) in «Lei» (2013) e a Bo Peep in «Toy Story 4» (2019).

Per quanto riguarda la serie, è apparsa nei panni di se stessa in due episodi della celebre, «Chiami il mio agente! (Dix pour cent)», in streaming su Netflix. E adesso recita come protagonista in «Morgane detective geniale». La serie ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean ha per protagonista una signora delle pulizie. «Il mio cervello funziona da solo…e io gli corro dietro», dice Morgane, il cui QI è straordinariamente alto.

Audrey Fleurot fa coppia con il regista Djibril Glissant. Dalla loro unione nel 2015 è nato un bambino, Lou.