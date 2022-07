Il futuro di ATV è una prova per il sistema Lega

Dal Carroccio filtra un’aria pesante dopo la sconfitta di Verona e la caduta di città come Monza e Lodi che lasciano presagire una partita aperta tra centrodestra e centrosinistra in vista del voto regionale lombardo del 2023. Ma tra i tanti dossier ereditati dall’esito del voto amministrativo, ce n’è uno dalle imprevedibili conseguenze. Riguarda il destino dell’Azienda Trasporti Verona, la società che gestisce le reti bus interne alla provincia scaligera e i collegamenti a città come Trento, Vicenza, Brescia e Padova.

ATV al crocevia tra Lombardia e Veneto

Dove risiede la sua importanza? Nel fatto che ATV è un’azienda fortemente integrata nel quadro del sistema “lombardo-veneto” tradizionalmente a guida leghista, di cui Verona rappresentava uno dei caposaldi tradizionali. Il capitale della società è suddiviso in quote paritetiche del 50 per cento tra FNM (FerrovieNord Milano), di cui è azionista di maggioranza assoluta Regione Lombardia, e la veronese Azienda Municipalizzata Trasporti (AMT). Con una governance che è espressione degli interessi di un gruppo locale e di un attore interregionale attivo nella gestione delle reti infrastrutturali e, tramite un ramo dell’azienda, anche nel controllo di servizi per il trasporto su gomma.

L’arrivo di Tommasi a Verona prefigura un cambio di scenario

Il nodo chiave di questa vicenda sta nel fatto che nei prossimi due anni ci saranno diverse tornate di nomine. E il tema trasporti locali rischia di diventare il pomo della discordia. La giunta scaligera di centrosinistra guidata da Damiano Tommasi sarà chiamata presto a rinnovare il consiglio d’amministrazione di AMT controllata dal comune di Verona. Ciò porterà a un inedito scenario di coabitazione nella storia di ATV, l’azienda che materialmente gestisce il trasporto pubblico locale, dato che poco dopo la sua costituzione, il primo giorno di gennaio del 2007, la città fu conquistata elettoralmente dal centrodestra che l’ha mantenuta fino al giugno scorso. Per 15 anni entrambi i soci, AMT e FNM, erano referenti di gruppi di potere legati al Carroccio.

Ora la clamorosa vittoria del centrosinistra a Verona metterà a prova la coabitazione tra due cordate di potere sotto l’egida di schieramenti politici opposti: da un lato, sarà la giunta Tommasi a indicare i referenti del nuovo cda di AMT. Dall’altro toccherà alla leghista Ferrovie Nord Milano fare altrettanto. Del Carroccio fa parte l’ex vicepresidente di Palazzo Regione ed ex onorevole Andrea Gibelli, che dal maggio 2015 guida il Gruppo FNM. Massimo Bettarello, il presidente di ATV, è in scadenza a fine 2024, un anno dopo Gibelli. “Il dossier non è attualmente sul tavolo delle discussioni della Lega in Lombardia”, fanno notare fonti di via Bellerio, ma il timore è chiaro: qualora la coalizione di centrosinistra espugnasse il Pirellone nelle elezioni di inizio 2023, metterebbe le mani su un possibile tesoretto di nomine e partecipazioni importanti. Di cui FNM rappresenterebbe una delle componenti più pregiate.

Una gestione di bilancio virtuosa

La convivenza tra enti come FNM e ATV si è rivelata, nei fatti, economicamente virtuosa. FNM ha chiuso il 2021 con 80,9 milioni di euro di fatturato, in ripresa dell’8,9 per cento dal 2020 segnato dalla pandemia. La quota è ancora inferiore rispetto al dato pre-Covid (83,962 milioni nel 2019), ma l’utile, in virtù di una attenta gestione dei costi, è salito fino ai massimi dal 2018, a 3,163 milioni di euro. Ciò grazie anche al consolidamento dei risultati legati alla sua partecipata veronese. I viaggiatori trasportati da ATV e FNMA nel primo trimestre 2022 sono stati 14,0 milioni, in aumento del 32,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il risultato viene consolidato nel complesso del gruppo FNM S.p.a., che nel 2021 ha presentato stando ai dati di bilancio consultati sulla piattaforma Orbis, ricavi per 696,98 milioni di euro e utili per 46,295 milioni.

La guerra su ATV non conviene a nessuno

Gli ambienti leghisti sanno di trovarsi di fronte a una situazione inedita e di dover gestire i rischi connessi alla variabile Tommasi a Palazzo Barbieri, storica sede del Comune. L’ex mediano della Roma divenuto sindaco mostra in tal senso un grande interesse per le partecipate, visto che fresco di nomina ha scelto di prendere di petto la questione AutoBrennero nominandosi membro del cda in quota Comune. Ma a Gibelli e a Palazzo Regione, a oggi, la guerra non conviene: il 31 dicembre 2022 scade la concessione ad ATV del trasporto pubblico locale urbano nella città di Verona, che così positivamente impatta sui conti tanto del comune (socio unico di AMT) quanto di FNM che, non dimentichiamolo, è una società quotata in borsa. Un braccio di ferro tra Tommasi e la Regione Lombardia, in tal senso, non conviene a FNM, che rischia di vedersi esclusa dal rinnovo di una concessione redditizia qualora si arrivasse allo strappo. Ma anche il neo sindaco sa di doversi muovere coi piedi di piombo: la relazione economica delle municipalizzate e delle aziende para-pubbliche del Lombardo-Veneto è consolidata, e andare allo strappo ora rischia di penalizzare la giunta scaligera che spera in un ribaltone clamoroso al Pirellone nel 2023 per muoversi con maggior libertà col socio paritario, le cui cariche saranno subordinate completamente al risultato del voto regionale lombardo. A oggi, per Tommasi, teoricamente una soluzione esiste: non rinnovare la concessione a ATV e rimettere il trasporto pubblico locale al socio municipalizzato controllato dalla giunta di centrosinistra, ovvero AMT. Ma in questo caso Tommasi dovrebbe giustificare la scelta di aver tolto una concessione a un attore in grado di macinare eccellenti risultati economici.

Verona è ora una enclave tra territori leghisti

Quello che conta sottolineare, in quest’ottica, è il fatto che la caduta di Verona fa della città un’enclave nel lombardo-veneto dominato dalla Lega, con due regioni gestite come “Stati nello Stato” nella certezza di poter contare su una durevole continuità amministrativa. Ma se in Veneto lo strapotere di Luca Zaia non è in discussione, in Lombardia non è più così visto che Attilio Fontana è addirittura messo in discussione dalla sua vice presidente Letizia Moratti. E nel Carroccio c’è un senso di accerchiamento. In più c’è la variabile Giorgia Meloni. Già in caso di vittoria nel 2023 sarà difficile ignorare gli appetiti di Fratelli d’Italia. La sfida dei centristi moderati per il governo della regione aggiunge margini d’incertezza. L’ascesa di Tommasi nel cuore delle roccaforti leghiste rappresenta un’ulteriore fonte di apprensione: ormai il Carroccio combatte in territori in cui la sua leadership sembrava incontrastata per difendere la sua stessa egemonia. E il futuro di ATV sarà un laboratorio della capacità di tenuta di fronte ai nuovi equilibri politici che Verona prefigura.