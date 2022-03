Attrici che hanno vinto l’Oscar: le vittorie rimaste nella storia

Dai primi anni del ‘900 le dive di Hollywood vengono insignite del prestigioso premio Oscar: tra i più importanti riconoscimenti al mondo per gli attori. Da allora, però, non solo molte stelle del cinema hanno conquistato l’ambita statuetta: alcune hanno replicato il successo, diventando delle vere e proprie leggende. Ecco chi sono le attrici che hanno vinto l’Oscar.

Attrici che hanno vinto l’Oscar: le vincitrici protagoniste degli ultimi 10 anni

Conosciamo i nomi di attrici che hanno vinto la statuetta come protagoniste, facendo la storia degli Awards, negli ultimi dieci anni. Il primato di Katharine Hepburn non è stato però ancora superato: la diva ha vinto 4 volte l’ambito premio. Dopo di lei si piazza Meryl Streep, con ben 3 riconoscimenti, proprio come Francis McDormand e Ingrid Bergman, seguite da Bette Davis con 2 statuette.

2022

La miglior attrice protagonista dell’anno è Jessica Chastain, che è stata premiata per la sua trasformazione nel film The Eyes of Tammy Faye, che in Italia disponibile in streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma Disney Plus.

2021

L’Oscar alla miglior attrice protagonista 2021 è andato a Frances McDormand, una delle interpreti più prolifiche e ricercate dai registi degli ultimi anni. McDormand ha vestito i panni di Fern in Nomadland, opera della regista cinese naturalizzata statunitense Chloé Zhao, premiata anche come miglior film e miglior regia.

2020

Per quanto riguarda l’Oscar alla miglior attrice protagonista 2020, è stato assegnato a Renée Zellweger. Nel film Judy ha interpretato il ruolo dell’attrice Judy Garland, raccontata nell’adattamento per il cinema del dramma teatrale End of the Rainbow nei suoi ultimi mesi di vita.

2019

Per quanto riguarda l’Oscar alla miglior attrice 2019, la statuetta è andata a Olivia Colman, che ha vestito i panni della regina Anna di Gran Bretagna nello scandaloso La Favorita, del regista cult greco Yorgos Lanthimos.

2018

Nel 2018 il premio è andato ancora una volta a Frances McDormand, per aver brillantemente interpretato Mildred Hayes, una madre divorziata e con un figlio a carico, in Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

2017

Nel 2017 a ricevere l’ambita statuetta è stata invece Emma Stone, protagonista del fortunato musical La La Land, scritto e diretto da Damien Chazelle.

2016

In questa edizione della notte degli Oscar, Brie Larson ha ricevuto il premio per il proprio ruolo nel film Room, adattamento cinematografico del romanzo del 2010 Stanza, letto, armadio, specchio (Room) scritto da Emma Donoghue. Il romanzo è ispirato ad una storia vera, il caso Fritzl: un episodio di cronaca nera avvenuto nella cittadina austriaca di Amstetten.

2015

A conquistare la statuetta nel 2015 è stata invece Julianne Moore, premiata per la propria performance nel film Still Alice. Nella pellicola l’attrice ha interpretato un’affermata linguista che lentamente inizia ad accusare i sintomi dell’Alzheimer.

2014

Nel 2014 il premio è andato a Cate Blanchett, protagonista nel film di Woody Allen Blue Jasmine, che ha interpretato Jasmine, una donna affetta da problemi psicologici che deve affrontare la fine del suo matrimonio.

2013

Jennifer Lawrence è stata l’attrice più giovane ad aver vinto un premio Oscar. Nel 2013, infatti, si è meritata la statuetta per aver recitato nel film Il lato positivo – Silver Linings Playbook. Nella pellicola ha interpretato Tiffany, una problematica giovane donna che si offre di aiutare il bipolare Pat a riconquistare la moglie.

2012

Nel 2012 Meryl Streep si è aggiudicata il suo terzo premio Oscar per la propria interpretazione in The Iron Lady, film diretto da Phyllida Lloyd, che racconta la vita dell’ex primo ministro britannico Margaret Thatcher.