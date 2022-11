Attraverso i miei occhi stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Simon Curtis dirige Amanda Seyfried e Milo Ventimiglia in Attraverso i miei occhi, film del 2019 in onda stasera 15 novembre alle 21.40 su Canale 5. Si tratta dell’adattamento cinematografico del libro L’arte di correre sotto la pioggia di Garth Stein, edito in Italia da Edizioni Piemme nel 2009. La trama racconta la vita di Danny, pilota di auto da corsa, attraverso gli occhi del suo cane Enzo. Il golden retriever lo accompagna in tutti i momenti importanti, dalle gare all’amore, e gli resta accanto anche in quelli più difficili. In originale, il cane ha la voce di Kevin Costner, mentre in italiano è doppiato da Gigi Proietti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Attraverso i miei occhi, trama e cast del film stasera 15 novembre 2022 su Canale 5

La trama del film di Curtis ha inizio da Seattle con un focus su Enzo, un golden retriever che deve il suo nome a Enzo Ferrari, in attesa del suo padrone Danny (Milo Ventimiglia). Sta infatti per morire dopo una lunga esistenza passata ad accudire il suo migliore amico, di cui si appresta a raccontarne la vita. Sin dal giorno del suo ingresso in casa, ancora cucciolo, Enzo ha goduto delle migliori attenzioni da parte della famiglia Swift, in particolar modo del giovane Danny, pilota di auto da corsa. Il legame fra i due ha sconfitto ogni difficoltà, tanto che Enzo ha accompagnato l’amico in tutte le sue gare, ma soprattutto nella vita privata. Ha visto nascere l’amore del suo padrone con Eve (Amanda Seyfried) e la nascita di sua figlia, Zoe.

Per alcuni anni, nonostante la disapprovazione del padre di lei, Danny ed Eve hanno vissuto una vita serena, ma un giorno alla donna viene diagnosticato un tumore al cervello. Dopo la sua morte, i suoceri di Danny decidono di chiedere l’affidamento della piccola Zoe, giudicando il genero inadatto per il ruolo genitoriale. Ne viene fuori una colluttazione, dove l’anziano padre di Eve Maxwell (Martin Donovan) cade rompendosi una costola. Danny finisce agli arresti per aggressione, ritrovandosi con il solo conforto dell’amico Enzo. Sarà proprio il cane ad aiutarlo ad uscire dalla brutta situazione in cui si è cacciato.

Attraverso i miei occhi, qualche curiosità sul film stasera 15 novembre 2022 su Canale 5

In originale, il protagonista Enzo ha la voce di Kevin Costner, qui al suo primo ruolo da doppiatore. Nella versione italiana, il golden retriever è invece doppiato dal compianto Gigi Proietti, già dietro le fattezze del genio di Aladdin e del drago di Dragonheart, solo per citarne alcuni casi di doppiaggio. Nel film è possibile notare diversi omaggi al grande pilota di Formula1 Ayrton Senna, idolo del protagonista in quanto fra i più grandi di sempre. Seppur adattamento di un romanzo, il progetto di Curtis se ne discosta in alcune parti. Ad esempio, nel libro Danny viene accusato di stupro da una minorenne innamoratasi di lui, personaggio del tutto assente nella trasposizione cinematografica. I guai giudiziari in questione lasciano il posto alla denuncia del suocero per aggressione. Realizzato con un budget di 18 milioni di dollari, Attraverso i miei occhi ne ha incassati 33 milioni al botteghino.