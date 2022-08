I protagonisti di Hollywood che hanno visitato l’Ucraina dall’inizio della guerra

Dalle colline di Hollywood alle pianure dell’Ucraina: dall’inizio della guerra sono diversi gli attori che hanno visitato il Paese invaso dalla Russia. La maggior parte di loro lo ha fatto per mostrare il proprio sostegno al popolo attaccato dalle forze di Mosca. Ma c’è chi ha viaggiato verso il Donbass, al contrario, in vista di un documentario volto a «cambiare la percezione» del conflitto. Si tratta di Steven Seagal, star di tanti film d’azione ed esperto di arti marziali, a cui nel 2016 Vladimir Putin ha consegnato personalmente il passaporto russo. «Steven ha detto che il 98 per cento delle persone che parlano del conflitto nei media non sono mai state qui. Ecco perché il mondo non conosce la verità», ha dichiarato Denis Pushilin, leader dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk.

L'investissement des stars Hollywoodiennes dans la propagande du conflit en Ukraine reprend

Apres les visites a Kyiv en Juin de Sean Penn, Ben Stiller et Angelina Jolie, c'est au tour de Steven Seagal, connu pour soutenir Poutine, de visiter le camp Russe sur la prison d'Olenivka pic.twitter.com/gVWvzsoeYK — Regard Stratégique (@RegardStrategik) August 10, 2022

Steven Seagal non è solo cittadino russo, ma dal 2017 anche ambasciatore per le relazioni culturali con gli Stati Uniti. Nel Donbass ha visitato le rovine della prigione di Olenivka, dove erano detenuti i combattenti del reggimento nazionalista ucraino Azov: Mosca e Kyiv si sono accusate a vicenda per l’esplosione avvenuta nel campo di prigionia, che ha causato 50 vittime. Il conduttore tivù Vladimir Solovyov, vicinissimo al Cremlino, ha scritto su Telegram che Seagal «ha esaminato personalmente le prove, compresi pezzi di razzi americani, in grado di confermano i legami di Kyiv con l’omicidio di massa dei suoi stessi soldati». Seagal, che ha la tessera del partito pro-Putin Russia giusta, in passato ha definito il presidente russo «uno dei maggiori leader mondiali» e «quasi un fratello». A inizio marzo, ai microfoni di Fox News, ha detto di considerare Russia e Ucraina «un’unica famiglia», alludendo a una fantomatica «entità esterna che spende enormi somme di denaro in propaganda per creare disaccordo tra i due Paesi». Nel 2017, a seguito della presa di posizione a favore di Mosca sulla Crimea, l’Ucraina gli aveva vietato l’ingresso nel Paese per cinque anni, in quanto autore di azioni socialmente pericolose.

Pochi giorni fa Jessica Chastain era a Kyiv

Appena due giorni fa è invece giunta a Kyiv l’attrice Jessica Chastain, che ha incontrato Volodymyr Zelensky e ha visitato l’ospedale pediatrico di Okhmatdyt. «Per noi le visite di personaggi famosi sono estremamente preziose. Grazie a questo, il mondo sentirà, conoscerà e capirà ancora di più la verità su ciò che sta accadendo nel nostro Paese», aveva scritto sui social il presidente ucraino. Dal canto suo l’attrice Premio Oscar aveva definito il popolo ucraino «incredibilmente forte e coraggioso».

Sean Penn è stato in Ucraina quanto la Russia ha attaccato

L’attore che più ha legato finora la sua figura alla guerra in Ucraina è però Sean Penn. Anche lui è arrivato nel Paese per girare un documentario prodotto da Vice News, dedicato però all’aggravarsi delle tensioni tra Russia e Ucraina: quando è scoppiata la guerra, è stato costretto a fuggire oltre il confine con la Polonia. Nel giorno stesso dell’attacco, Penn aveva incontrato Zelensky. E lo ha fatto di nuovo, tornato a Kyiv a conflitto in corso. Oggi con il suo gruppo CORE ha squadre in Polonia e Romania per fornire supporto agli esuli e dare loro kit medici e protezione.

Le visite a sorpresa di Ben Stiller e Angelina Jolie

Anche Ben Stiller ha incontrato a Kyiv il presidente ucraino. Prima, però, la star di Zoolander era stato avvistato nella piazza centrale di Leopoli, vicino al monumento a Taras Shevchenko. In quell’occasione era stato ripreso in un video, che aveva fatto il giro dei social.

Ancora prime era stata la visita di Angelina Jolie, sempre a Leopoli, a fare scalpore: l’attrice si era presentata a sorpresa in un bar della città, lasciando i clienti a bocca aperta. I due attori sono entrambi ambasciatori dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Liev Schreiber, la cui madre ha origini ucraine, ha incontrato gli sfollati nei rifugi antiaerei e ha co-fondato BlueCheck Ukraine, organizzazione volta ad assicurare che i soldi delle donazioni arrivino davvero alle persone e alle Ong che più ne hanno più bisogno nel Paese.

Some more photos of Angelina Jolie in Lviv. During her visit to Ukraine she met with children affected by war, visited the train station, hospital and even a bomb shelter. pic.twitter.com/428YLv3a6P — The Insider (@InsiderEng) May 1, 2022

Da Hollywood non solo visite, ma anche donazioni

Anche se non “in presenza”, tante altre star di Hollywood si sono mobilitate per raccogliere fondi e supportare la popolazione delle città colpite del forse russe. Tra loro Ryan Reynolds e Blake Lively, così come Leonardo DiCaprio e Benedict Cumberbatch. Senza dimenticare ovviamente la coppia formata da Ashton Kutcher e Mila Kunis (nata in Ucraina e naturalizzata statunitense), che in breve tempo è riuscita a raccogliere 30 milioni di dollari di donazioni.