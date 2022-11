L’attore dello spot «Ciribiribì Kodak» chiede aiuto: «Vogliono demolirmi casa»

L’attore Davide Marotta, famoso per il suo spot della Kodak, è disperato perché vogliono abbattere la sua casa. Per questa ragione ha espresso un appello al sito Fanpage.it dicendo: «Fermate le ruspe. La mia famiglia vive là da 100 anni, ci è nata mia mamma. Vinto il ricorso al Tar sul condono». Tuttavia, le cose per la sua casa sembrano ormai segnate.

L’appello dell’attore dello spot Kodak per non demolire la sua casa

Davide Marotta è un attore napoletano molto noto per aver recitato in una famosa pubblicità degli anni ’80, «Ciribiribì Kodak». Tuttavia, in questo momento Marotta sta chiedendo aiuto, perché rischia di perdere la casa dove è nata sua mamma e dove la sua famiglia vive da tre generazioni. Si tratta di un rudere in via Cupa del Principe a Poggioreale.

Le sue parole al riguardo sono state: «È una cosa che non si spiega Martedì mi hanno comunicato l’abbattimento. Ma abbiamo vinto il ricorso al Tar sul condono. In quella casa, con me, vivono anche mio fratello e mia mamma di 88 anni. Quella masseria ha quasi 150 anni. Mio nonno ci andò a vivere da sposo negli anni Venti del 1900. Lì sono nati mia mamma nel 1934 e tutti i suoi fratelli: 8 figli. Io la comprai nel 1993 per affetto. L’abbiamo ristrutturata, ma esternamente rimasta com’era».

L’ordine della procura per l’abbattimento della casa di Davide Marotta

Nonostante l’attore famoso per lo spot Kodak abbia vinto il ricorso al Tar, il tribunale amministrativo ha sospeso il diniego di condono perché il Comune di Napoli aveva bocciato la richiesta di condono per il luogo dell’immobile. Il rudere si trovava in area vincolata, in quanto vicino al cimitero. Ma i giudici amministrativi hanno fatto rilevare che il vincolo sarebbe stato emanato dopo i lavori.

Per questa ragione, il diniego di condono è stato sospeso e la masseria per il Comune sarebbe quindi sarebbe salvabile. Se per il Comune la procedura di abbattimento si è fermata, è andata avanti per la Procura, che ha ordinato la demolizione per martedì 15 novembre.