Illogica allegria

Sembra la solita menata, ma penso davvero di avere un sesto senso che mi permette di capire quando le persone cui voglio bene hanno momenti di piccole o grandi stagnazioni (una parola brutta con cui chiamo la tristezza, che è troppo varia per una parola sola, è una matrioska cicciona che ne contiene altre più piccine, tutte diversamente colorate). Lo capisco anche se il mio amico è lontano e, apparentemente, non lo conosco bene, l’ho visto poche volte. Io rammento una sceneggiatura bellissima di cui mi parlasti per la prima volta in quel surreale meraviglioso caldo pomeriggio giugnino. Quella per il teatro. Rimasi veramente colpita dalla tua magia narrativa, molto. Tutte le sante volte che qualcuno mi ha chiesto di fare il nome di «un attore bravo che quelli che decidevano non avevano capito una beata mazza e non lo chiamavano mai», credimi, ho sempre fatto il tuo nome, sempre, con grande convinzione. Meriti il meglio, per le tue doti, che sono speciali, per la passione e la forza bella che metti nel tuo lavoro, per la voglia di trovare sempre nuove vie per spiegare magnifiche cose vecchie. Arriverà il momento, sono sicura, deve arrivare quel momento, quello che solo tu conosci e sai come deve essere. Ti dedico questo palindromo che s’intitola ‘La valigia dell’attore’, spero ti piaccia: “Re, bagliore o il gagà? Bagaglio. Ero il Gaber”.