Atto di fede stasera su Rai1: trama, cast, storia vera e curiosità

Un incidente, una famiglia in ansia e la preghiera di una madre. Stasera 13 novembre, in prima visione alle 21.25 su Rai1, arriva Atto di fede, film del 2019 di Roxann Dawson. Un adolescente di St. Louis, nel Missouri, cade in un lago ghiacciato durante l’inverno. I medici provano a rianimarlo per circa un’ora, senza ottenere però alcun risultato. Incredibilmente, quando la madre disperata invoca lo Spirito Santo, il cuore torna a battere. Nel cast Marcel Ruiz, Chrissy Metz e Topher Grace. Adattamento del libro The Impossibile scritto dalla vera protagonista della storia, ricalca eventi realmente accaduti nel 2015. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Atto di fede, trama e storia vera del film stasera 13 novembre 2022 su Rai1

Veri protagonisti del film in onda stasera 13 novembre sono la fede e l’amore. La trama vede infatti un adolescente del Missouri, John Smith (Marcel Ruiz), cadere in un lago ghiacciato di St. Louis. Al momento di soccorsi, il giovane era senza polso per via dei 15 minuti sotto il ghiaccio senza ossigeno. Immediata la corsa al pronto soccorso, dove i medici provarono a rianimarlo per circa 45 minuti senza successo. Per questo, John venne dichiarato morto gettando la famiglia nello sconforto. La madre Joyce (Chrissy Metz) però non era ancora pronta a dire addio al figlio. Invocò lo Spirito Santo e, incredibilmente, il cuore del figlio tornò a battere. Nessuno riuscì a spiegarsi l’accaduto, tanto che i medici nel referto scrissero «Paziente deceduto, riportato in vita dalle preghiere della madre».

L’evento del 2015 passò alla storia come “Miracolo di John”. «Non ha riportato alcun danno», ha detto il produttore DeVon Franklin. «Cervello, polmoni e occhi sembrano non aver subito alcun danno. La sua guarigione è stata a tutti gli effetti un miracolo». Nel film compaiono anche Josh Lucas nei panni di Brian, padre di John e marito di Joyce, e il pastore della comunità Jason Noble con il volto di Topher Grace. Mike Colter veste i panni di Tommy Shine, il pompiere che per primo soccorse John, mentre Sam Trammell e Dennis Haysbert sono rispettivamente Sutterer e Garrett, i due medici che tentarono di rianimare il giovane.

Atto di fede, qualche curiosità sul film stasera 13 novembre 2022 su Rai1

Protagonista del film è Joyce Smith, madre di John, interpretata dall’attrice Chrissy Metz. Nota per aver recitato nella serie This is Us, adattata in italiano con il progetto Noi, è qui al suo esordio sul grande schermo. Per il giovane John invece la troupe ha scelto Marcel Ruiz, con un passato nelle serie Snowfall e Giorno per giorno, dopo una lunga serie di provini. Regista è invece Roxann Dawson, già dietro la macchina da presa per episodi di Streghe, The O.C. e The Good Wife. Colonna sonora del film è I’m Standing With You di Diane Warren, che ottenne anche la nomination ai premi Oscar 2020 per la miglior canzone. Buona la critica, tanto che su Rotten Tomatoes vanta il 62 per cento di recensioni positive a fronte del 79 per cento di gradimento del pubblico.