L’attimo fuggente stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità

Peter Weir dirige Robin Willliams ne L’attimo fuggente, capolavoro del 1989 premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale. La trama racconta l’arrivo di un giovane docente di letteratura in un prestigioso collegio maschile americano. Il suo approccio innovativo all’insegnamento, non conforme all’accademia, scuote la quotidianità ma soprattutto appassiona gli studenti. Un’improvvisa tragedia farà riemergere un passato ai più indigesto. Nel cast anche Ethan Hawke, Robert Sean Leonard e Norman Lloyd. La visione del film sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

L’attimo fuggente, trama e cast del film stasera 28 dicembre 2022 su Italia 1

La narrazione ha inizio nel 1959 nel prestigioso collegio Welton, nel Vermont. In autunno arriva nel corpo docenti il giovane John Keating (Robin Williams), insegnante di letteratura ed ex studente dell’accademia. La sua presenza nell’istituto scuote la quotidianità, soprattutto per via del suo metodo poco convenzionale nell’approccio alla materia e nel rapporto con gli studenti. John infatti intende spiegare ai ragazzi i valori più importanti della vita. Si ritrova a dire loro che un momento vale più di tutto, perché ogni secondo della loro esistenza è destinato a non tornare mai più. Bisogna cogliere l’attimo senza rimorsi, come insegna la poesia classica latina e anglosassone. Il suo entusiasmo, indigesto a docenti e genitori dei ragazzi, coinvolge subito gli studenti, che iniziano a seguirlo con passione e dedizione.

Fra i più vicini a John c’è Neil Perry (Robert Sean Leonard), 17enne che è da sempre succube del padre e che trova nel professore una vera guida. Scopre così il suo talento e la sua passione per il teatro, iniziando a dedicarvisi a pieno. Assieme a lui, Todd (Ethan Hawke) e altri cinque ragazzi della classe riportano in vita la Setta dei Poeti Estinti, gruppo di poesia che si riunisce clandestinamente fondato dallo stesso Keating nel suo periodo di istruzione. Non tutti, come accennato, accettano i metodi di John, tra cui lo stesso preside Nolan (Norman Lloyd), che preferisce rigidità e tradizione. Quando una tragedia sconvolge però la classe e l’intera scuola, la posizione di Keating finisce sul filo di un rasoio.

L’attimo fuggente, 5 curiosità sul film stasera 28 dicembre 2022 su Italia 1

L’attimo fuggente, l’improvvisazione di Robin Williams

Durante le riprese del film, la star Robin Williams non stava vivendo un momento felice nella sua vita privata. Era infatti in corso il divorzio dalla prima moglie, Valerie Velardi, dopo 10 anni di matrimonio. Sperando di aiutarlo, il regista gli propose di ricorrere all’improvvisazione piuttosto che di attenersi al copione. Si stima che il 15 per cento delle battute del professor Keating siano frutto della genialità di Williams, tra cui l’imitazione di Marlon Brando per Shakespeare.

L’attimo fuggente, gli eventi reali che hanno ispirato il film

Lo sceneggiatore Tom Schulman, per quanto abbia creato il film da zero, ispirò la trama ad alcuni eventi reali che lo videro protagonista durante gli studi. La narrazione si basa sulle sue esperienze sui banchi della Montogomery Bell Academy di Nashville. Lo stesso personaggio di Keating si basava su due insegnanti di Schulman, l’uno di recitazione e l’altro di inglese. L’autore ha detto che era solito infatti spiegare in piedi sulla sua cattedra.

L’attimo fuggente, l’esordio al cinema di Ethan Hawke

Il film di Peter Weir rappresenta il primo grande lavoro di Ethan Hawke, allora un anonimo astro nascente di Hollywood appena 19enne. L’attore ha raccontato di aver preso il ruolo con tale serietà da non ridere mai sul set, venendo preso in giro da Robin Williams. Quest’ultimo infatti aveva visto nel giovane un vero talento della recitazione, dicendo spesso di vedere per lui una brillante carriera.

L’attimo fuggente, il casting mancato di River Phoenix

Nei panni di Neil Perry, uno degli studenti protagonisti del film, ci sarebbe potuto essere River Phoenix, fratello del premio Oscar Joaquin. L’attore di Belli e Dannati infatti espresse il suo desiderio di entrare nel cast, ma si scontrò con il regista che desiderava solo volti sconosciuti per interpretare gli alunni.

L’attimo fuggente, gli attori dormirono assieme per rafforzare i legami

Gli attori che interpretano i giovani studenti non smisero mai i panni dei loro personaggi. Il regista li spinse infatti a dormire insieme già due settimane prima dell’inizio delle riprese per rafforzare i legami e spingerli a creare un senso di cameratismo. Inoltre dovettero tagliare i capelli e studiare libri, film e canzoni secondo la moda degli Anni ’50. Il piano riuscì, tanto che l’intero gruppo accompagnò Hawke a New York per un suo provino in un altro film.