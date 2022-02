Attenti al Gorilla stasera su Canale 5: trama del film, Frank Matano, il cast e le curiosità

Appuntamento in prima serata con la comicità di Frank Matano e Claudio Bisio. Stasera 4 febbraio, in prima tv alle 21,40 su Canale 5, arriva Attenti al gorilla, film del 2019 di Luca Miniero. Nel cast anche Cristiana Capotondi, Francesco Scianna e Diana Del Bufalo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Attenti al gorilla, trama e cast del film stasera 4 febbraio 2022 su Canale 5

Luca Miniero (Benvenuti al Sud) dirige Frank Matano nei panni di Lorenzo Caputo, un avvocato di poca fama che lavora in un piccolo tugurio che chiama ufficio sul retro del salone di bellezza dell’amica Concita (Diana Del Bufalo). L’uomo trova poche soddisfazioni anche a casa, dove vive con la moglie Emma (Cristiana Capotondi), con cui battibecca continuamente, e tre figli. Il maggiore, Ale (Davide Mirti), non parla più a causa dei continui litigi dei genitori, mentre le gemelline Rosa e Sara rendono il padre protagonista di continue gaffe poiché indistinguibili.

Nel tentativo di riconquistare la stima della sua famiglia, Lorenzo decide di far causa a uno zoo cittadino, chiedendo a gran voce la liberazione di un gorilla. Per lui si tratta infatti di una «persona non umana» e, per tale motivo, non merita di vivere in gabbia. Incredibilmente, il tribunale gli dà ragione e lo rende tutore del primate, che lui accoglie nella sua casa. La scimmia parlante (con la voce di Claudio Bisio) mette sotto sopra la vita di Lorenzo e dei suoi familiari, ma la sua presenza avrà risvolti positivi inattesi.

Attenti al gorilla, qualche curiosità sul film stasera 4 febbraio 2022 su Canale 5

Celebre per i suoi scherzi telefonici su Youtube, che lo hanno reso una delle prime celebrità online d’Italia, Frank Matano ha da tempo iniziato a calcare palcoscenici importanti. Attenti al gorilla rappresenta infatti il suo sesto film per il cinema, il secondo sotto la direzione di Luca Miniero. I due avevano collaborato già per Sono tornato, versione italiana della commedia tedesca Lui è tornato. Per quanto riguarda il gorilla al centro della narrazione, sebbene a dargli la voce sia Claudio Bisio, sotto il costume si nasconde Peter Elliot, diplomato clown alla East 15 School of Acting nell’Essex. Si tratta dello stesso attore che ha interpretato il gorilla in uno dei celebri spot pubblicitari italiani.