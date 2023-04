Attentato a Tel Aviv, morto l’italiano Alessandro Parini: chi era

Alessandro Parini, 35enne di Roma, è stato ucciso a Tel Aviv in un attentato compiuto da un arabo-israeliano con l’auto lanciata sulla persone che stavano passeggiando sul lungomare. Parini si trovava in Israele con un gruppo di amici. Sette i feriti, tra cui due italiani ricoverati in condizioni non gravi. L’attentatore, che una volta uscito dall’auto ha tentato di sparare sulla folla, è stato poi ucciso da due agenti arrivati sul posto.

Il video dell’attentato

La polizia israeliana ha confermato che l’autore dell’attentato terroristico di Tel Aviv era un arabo israeliano di Kfar Kassem (a nord est di Tel Aviv): Yousef Abu Jaber, 45 anni. La zona dove è avvenuta l’attentato è molto frequentata da turisti, affluiti in gran numero durante le festività pasquali. Hamas e la Jihad islamica non hanno mancato di manifestare la loro soddisfazione per l’attacco definito «un’operazione di alto livello» e «una risposta legittima ai crimini e agli attacchi dell’occupazione sionista».

L’attentato di Tel Aviv è avvenuto sullo sfondo di crescenti tensioni dopo gli attacchi aerei israeliani su obiettivi militanti palestinesi sia in Libano che a Gaza e dopo l’attacco palestinese in Cisgiordania, in cui sono rimaste uccise due sorelle. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato una mobilitazione della polizia di frontiera e dei riservisti.

Chi era Alessandro Parini

Dopo il diploma al liceo Massimiliano Massimo, Parini si era dedicato agli studi giuridici, in particolare al diritto amministrativo. Come spiega il curriculum sul sito dello studio “Police & Partners”, dove lavorava, si era laureato nel 2011 alla Luiss di Roma. Poi aveva conseguito il dottorato di ricerca nel 2019 presso l’Università di Tor Vergata, sempre a Roma. Dal 2014 era abilitato all’esercizio della professione di avvocato e l’anno scorso aveva superato l’esame per poter patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Si occupava di diritto dei contratti pubblici, della concorrenza e delle comunicazioni elettroniche ed era socio dell’Associazione giovani amministrativisti.