Attentato di Istanbul, Ankara accusa il PKK

Ventidue persone sono state arrestate per l’attentato che ieri ha riportato Istanbul agli anni del terrorismo, tra il 2015 e il 2017. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno turco Soumeylan Soylu che ha puntato il dito contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e le Unità di protezione popolare (YPG). «Secondo le nostre conclusioni», ha dichiarato, «la responsabilità è dell’organizzazione terroristica del Pkk». «Riteniamo», ha aggiunto, «che l’ordine per l’attacco terroristico sia partito da Ayn al-Arab (Kobane) nel nord della Siria, dove il PKK/YPG ha il suo quartier generale siriano». La pista islamica è quella meno battuta, visto che Daesh e affiliati solitamente sono veloci nel rivendicare i propri attacchi.

L’ipotesi di una bomba con timer nascosta in una borsa o di un kamikaze

Secondo la ricostruzione del ministro della Giustizia, Bekir Bozdag, un borsa appoggiata su una panchina in Istiklal Caddesi, via dello shopping non distante da Piazza Taksim, è esplosa. Il bilancio parla di sei morti – tutti cittadini turchi – e una ottantina di feriti, due dei quali gravi. Per gli inquirenti una donna, identificata, sarebbe rimasta seduta per almeno 45 minuti e poco dopo c’è stata l’esplosione. «O questa borsa conteneva un timer o qualcuno l’ha attivato da remoto», ha aggiunto Bozdag. Erdogan è stato il primo a denunciare il «vile attacco», poco prima partire verso l’Indonesia per partecipare al vertice del G20 a Bali. Aggiungendo che i colpevoli saranno punti come meritano.

Ankara punta il dito contro il PKK e l’YPG

Ankara, Washington e l’Ue hanno etichettato il PKK come gruppo terroristico. Il Partito dei lavoratori del Kurdistan ha legami con l’YPG, che a sua volta fa parte delle forze democratiche siriane sostenute dagli Stati Uniti che hanno combattuto i miliziani del sedicente Stato islamico nel nord della Siria. Per questo il capo delle comunicazioni presidenziali Fahrettin Altun ha minacciato un potenziale raffreddamento delle relazioni tra Usa e Turchia proprio a causa del sostegno americano ai gruppi curdi nel nord della Siria. «La comunità internazionale deve prestare attenzione. Gli attacchi contro i nostri civili sono conseguenze dirette e indirette del sostegno di alcuni Paesi ai gruppi terroristici», ha dichiarato alludendo anche agli States. «Paesi che devono cessare immediatamente il loro sostegno diretto e indiretto se vogliono l’amicizia di Ankara». Il PKK è regolarmente bersaglio delle operazioni militari turche nel nord dell’Iraq. Non va poi dimenticato che Ankara aveva bloccato l’ingresso della Svezia nella Nato accusando Stoccolma di proteggere ‘terroristi’ curdi.

Le autorità turche hanno limitato l’accesso ai social

Subito dopo l’attacco di domenica, secondo l’organizzazione di controllo che monitora la sicurezza informatica e la governance di Internet NetBlocks, le autorità turche hanno limitato l’accesso alle piattaforme di social media tra cui Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. «L’accesso alle informazioni è fondamentale in tempi di emergenza», ha però spiegato al Guardian il fondatore di NetBlocks Alp Toker. «La ricerca mostra che le restrizioni sui social media aumentano la disinformazione dopo incidenti e attacchi alla sicurezza». Non solo. Il parlamento turco ha recentemente approvato una nuova legge contro la “disinformazione”, in base alla quale gli utenti dei social media o i giornalisti accusati di violarla potrebbero essere incarcerati fino a tre anni.

I precedenti tra il 2015 e il 2017

Tra il 2015 e il 2017 la Turchia era stata colpita da una serie di attentati da parte dello Stato Islamico e da gruppi curdi. Il 19 marzo 2016, proprio nella stessa Istiklal Caddesi, un attacco suicida aveva ucciso cinque persone ferendone 36. In quel caso il kamikaze aveva legami con Daesh. Pochi mesi prima, nel gennaio 2016, un attentatore suicida aveva ucciso 13 persone nel quartiere di Sultanahmet, nel cuore turistico di Istanbul, non lontano dall’obelisco di Teodosio e dalla Moschea Blu. A giugno dello stesso anno, un commando armato aveva attaccato l’ingresso dell’aeroporto Atatürk di Istanbul, uccidendo 45 persone oltre agli aggressori e ferendone più di 230. Infine il primo gennaio del nel 2017 uno o più terroristi armati fecero irruzione in un locale notturno del quartiere Beşiktaş di Istanbul uccidendo 39 persone. L’attacco venne rivendicato dal sedicente Stato islamico il giorno dopo.