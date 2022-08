Chi voleva ammazzare Dugin? Le ipotesi dietro il delitto della figlia

L’esplosione di un ordigno equivalente a 400 grammi di tritolo, piazzato sotto il sedile di guida. Così è morta la giornalista Darya Dugina, in un attentato che aveva come obiettivo il padre Aleksandr, che con le sue idee ultranazionaliste è considerato tra i principali ispiratori della politica di Vladimir Putin. I due, di ritorno a Mosca da un evento pubblico tenutosi nella tenuta di Zakharovo, avevano deciso di viaggiare sulla stessa automobile, ma all’ultimo momento c’è stato un cambio di programma: Dugin è salito su un’altra vettura, mentre la figlia si è messa al volante della Toyota Land Cruiser poi saltata in aria. L’ordigno è stato fatto esplodere a distanza, come ha fatto sapere una fonte della polizia alla Tass: «L’auto è stata monitorata e il suo movimento è stato seguito». Insieme al fatto che non fosse Dugina l’obiettivo dell’attentato, è questa l’unica certezza su quanto avvenuto: per il resto ci sono solo ipotesi. Cinque, per la precisione.

Prima ipotesi: attentato pianificato da Kyiv

Appena giunta la notizia dell’esplosione, la Russia ha puntato il dito contro l’Ucraina. Denis Pushilin, capo dell’autoproclamata repubblica di Donetsk, ha apertamente accusato Kyiv, definendo i dirigenti ucraini «vigliacchi infami» e «terroristi». Così Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri Sergei Lavrov: «Se la pista ucraina fosse confermata dalle autorità competenti, allora avremo la conferma della politica del terrorismo di Stato messa in atto dal regime di Kyiv». Secondo Piotr Akopov, editorialista di Ria Novosti, «l’attacco è stato quasi certamente organizzato dai servizi speciali ucraini, ma non c’è dubbio che hanno abbiano su istruzioni e nell’interesse delle agenzie anglosassoni». L’Ucraina ha prontamente respinto le accuse: «Non siamo uno stato criminale, a differenza della Russia, e sicuramente non uno stato terrorista», ha dichiarato Mikhailo Podolyak, principale consigliere del presidente Volodymyr Zelensky.

Alexander Dugin at the site near Moscow where his daughter Darya was killed tonight in a car bombing.pic.twitter.com/4lTYDMTR9s — Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2022

In un comunicato l’Fsb, ovvero l’intelligence russa, ha reso noto di aver risolto il caso, fornendo addirittura il nome dell’esecutore materiale dell’attentato, una donna: «Il crimine è stato preparato e commesso dai servizi segreti ucraini. L’esecutrice è la cittadina ucraina Natalia Vovk, nata nel 1979, arrivata in Russia il 23 luglio insieme alla figlia Sofia Shaban e uscita dal Paese dalla regione Pskov, da dove ha raggiunto l’Estonia».

Seconda ipotesi: sono stati partigiani russi anti-Putin

La seconda ipotesi è che l’attentato sia stato compiuto dai partigiani russi. A sostenerlo è in particolare Ilya Ponomarev, ex membro della Duma russa espulso per attività anti-Cremlino, oggi residente a Kyiv. «Questo attacco apre una nuova pagina nella resistenza russa al putinismo. Nuova, ma non l’ultima», ha detto Ponomarev durante il programma televisivo che conduce in Ucraina, nel corso del quale ha anche letto quello che ha affermato essere un manifesto del gruppo partigiano Esercito repubblicano nazionale. Nel testo, Putin sarebbe stato definito come «un usurpatore del potere e un criminale di guerra che ha emendato la Costituzione, scatenato una guerra fratricida tra i popoli slavi e mandato i soldati russi a una morte certa e insensata. E che sarà deposto». Il documento indicherebbe tra l’altro Darya Dugina come un «obiettivo legittimo perché fedele compagna del padre, che sosteneva il genocidio in Ucraina». Secondo Ponomarev, l’Esercito Repubblicano Nazionale sarebbe pronto a condurre ulteriori attacchi simili contro obiettivi di alto profilo collegati al Cremlino.

Terza ipotesi: c’è lo zampino dell’élite russa

Altra ipotesi: l’attentato sarebbe stato pianificato da nemici interni di Putin, ma non “semplici” partigiani. Bensì una parte dell’élite russa, che non tollera più le sanzioni imposte al Paese dopo lo scoppio delle guerra in Ucraina e che, in generale, ha perso fiducia nelle strategia dello zar. Insomma, non i falchi ma casomai le colombe (non proprio di pace in questo caso). Potrebbe essere stato un regolamento di conti, oppure un avvertimento al presidente.

Quarta ipotesi: dietro all’esplosione c’è Putin

E se a ordinare la morte di Dugin fosse stato proprio Vladimir Putin, per screditare Kyiv e poter così giustificare nuove azioni contro gli ucraini? E non solo oltreconfine: recentemente, alcuni deputati del partito Russia Giusta hanno presentato alla Duma un disegno di legge che prevede il riconoscimento dell’Ucraina come Stato terrorista e la confisca dei beni dei suoi cittadini a favore di Mosca. Ipotesi suggestiva, per così dire, ma poco credibile: Dugin non è un personaggio così noto, nemmeno in Russia peraltro. Non stiamo, insomma, parlando di Rasputin. Renderlo un martire avrebbe avuto davvero poco senso. Il Cremlino avrebbe inoltre potuto decidere di eliminarlo per evitare commenti negativi in caso di ritirata dalla guerra in Ucraina. Altra ipotesi, ma inverosimile: quanto accaduto è apparso come un fallimento della sicurezza russa, in un territorio fortemente militarizzato. Un passo falso autoinflitto? Difficile. Inoltre, sebbene le idee di Dugin (che fu tra i fondatori del Partito Nazional-Bolscevico, strano ibrido nazista-comunista) siano funzionali al regime di Putin, i due non hanno alcun vero legame.

In un messaggio pubblicato sul canale Telegram del Cremlino, Putin ha affermato che «un crimine vile e crudele ha interrotto la vita di Darya Dugina, una persona brillante e di talento con un vero cuore russo: gentile, amorevole, comprensiva e aperta». La figlia di Aleksandr Dugin, ha aggiunto il presidente russo, «ha servito onestamente il popolo, la patria e ha dimostrato con i fatti cosa significa essere una patriota».

Quinta ipotesi: omicidio su commissione

Via la politica, la guerra, il legame con Putin. L’ultima ipotesi parla di un omicidio su commissione motivato da controversie commerciali. Dugin è, dopo tutto, uno scrittore prolifico e attorno a lui gira una discreta quantità di denaro. Sembra però la pista meno probabile.