Attacco armato contro un rally in Messico, 10 morti

Dieci persone sono rimaste uccise e nove ferite in Messico, in un agguato armato contro i piloti di un rally amatoriale chiamato “Cachanillazo”, nella città di Ensenada, in Baja California, a un centinaio di chilometri dal confine con gli Stati Uniti. Secondo le prime ricostruzioni fornite, uomini armati scesi da un pick-up hanno fatto fuoco su un gruppo di piloti che era fermo sul lato della strada.

