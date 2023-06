Attacco a Nottingham, tre persone uccise a coltellate e diversi feriti

Secondo quanto riferiscono i media britannici nella mattinata di oggi, martedì 13 giugno, ci sarebbe stato nella città di Nottingham un attacco sospetto dove avrebbero a quanto pare perso la vita tre persone, mentre almeno altre tre sarebbero rimaste ferite. Ecco le informazioni a nostra disposizione fino a questo momento.

Attacco sospetto a Nottingham: tre morti

Si parla per il momento di almeno tre vittime nell’attacco a colpi di coltello, mentre altri tre individui sarebbero rimasti feriti dopo essere stati investiti da un van scagliato a folle velocità contro di loro. La polizia è in queste ore impegnata a ricostruire con maggior precisione la dinamica dei fatti, che non è ancora del tutto chiara. Almeno per il momento la pista più probabile che si sta seguendo è ovviamente quella di un attentato terroristico coordinato per le strade della città inglese.

Le autorità hanno trovato le prime due vittime riverse a terra a Ilkeston Road, mentre l’altra è stata trovata a Magdala Road. Il tentativo di investimento, invece, sarebbe avvenuto all’altezza di Milton Street. Tutto il centro della città risulta per ora transennato. La vicenda, in ogni caso, ha dei contorni ancora poco chiari. Sembra, comunque sia, che le forze dell’ordine siano riuscite già ad arrestare un uomo di 31 anni, potenziale sospettato per almeno uno degli attacchi.

Parlano le autorità locali

L’ipotesi del terrorismo è la più credibile ma la polizia ancora non si è voluta sbilanciare troppo, per un eccesso di prudenza. In attesa di conoscere maggiori dettagli sui fatti, a parlare è stata la capa della polizia locale, Kate Meynell, che ha dichiarato: «Crediamo che i tre incidenti siano collegati. Le indagini sono all’inizio e un gruppo di detective è al lavoro per determinare esattamente cosa sia successo. Invitiamo il pubblico ad essere paziente mentre sono in corso le indagini. Alcune strade in città resteranno chiuse mentre proseguono gli accertamenti”